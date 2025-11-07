Novak Djoković - Yannick Hanfmann na żywo. ATP w Atenach. Relacja live i wynik online

Novak Djoković rywalizuje obecnie w turnieju rangi ATP 250 w Atenach. Rozstawiony z "1" Serb w stolicy Grecji pokonał odpowiednio Chilijczyka Alejandro Tabilo i Portugalczyka Nuno Borgesa, meldując się w najlepszej czwórce imprezy.

ZOBACZ TAKŻE: Niepowtarzalna szansa! Tak można zdobyć autograf Igi Świątek

Dla piątego w rankingu ATP Djokovicia to 199. półfinał w karierze. Po drugiej stronie siatki staje 117. rakieta świata - Yannick Hanfmann.

Niemiec w Atenach najpierw musiał przebrnąć kwalifikacje. W nich wyeliminował Słowaków Lukasa Kleina i Alexa Molcana. W głównej drabince natomiast odprawił Bułgara Iwana Iwanowa, Czecha Vita Koprivę oraz Amerykanina Marcosa Girona.

Dotychczas Djoković i Hanfmann mierzyli się dwukrotnie. W obu pojedynkach lepszy był Serb, który triumfował w 2024 w Genewie i przed miesiącem w Szanghaju.

Relacja live i wynik na żywo meczu Novak Djoković - Yannick Hanfmann na Polsatsport.pl.