Ogłoszono powołania na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski!

Przed nami kolejne emocje związane ze zgrupowaniem piłkarskiej reprezentacji Polski. Podopieczni Jana Urbana w listopadzie zagrają dwa ważne mecze eliminacji mistrzostw świata. Najpierw Biało-Czerwoni zmierzą się nad Wisłą z reprezentacją Holandii (14.11), a następnie w starciu wyjazdowym staną naprzeciwko narodowej drużyny Malty (17.11).

Polacy obecnie plasują się na drugim miejscu w grupie G. Robert Lewandowski i spółka mają na swoim koncie 13 punktów po sześciu spotkaniach. Lepiej w poprzednich meczach zaprezentowała się tylko reprezentacja Holandii, która do tej pory zdobyła 16 "oczek". W grupie Biało-Czerwonych znajdują się jeszcze ekipy: Finlandii, Litwy i Malty.

W piątek 7 listopada Polski Związek Piłki Nożnej opublikował listę piłkarzy powołanych na listopadowe zgrupowanie. Zobacz, na kogo tym razem postawił selekcjoner Jan Urban.

Lista powołanych piłkarzy na listopadowe zgrupowanie:

Bramkarze:

Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos AO)

Kamil Grabara (VfL Wolfsburg)

Łukasz Skorupski (Bologna FC)

Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)

Obrońcy:

Jan Bednarek (FC Porto)

Matty Cash (Aston Villa FC)

Tomasz Kędziora (PAOK FC)

Jakub Kiwior (FC Porto)

Kryspin Szcześniak (Górnik Zabrze)

Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio)

Paweł Wszołek (Legia Warszawa)

Jan Ziółkowski (AS Roma)

Pomocnicy:

Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)

Jakub Kamiński (1. FC Koeln)

Bartosz Kapustka (Legia Warszawa)

Kacper Kozłowski (Gaziantep FK)

Filip Rózga (Sturm Graz)

Michał Skóraś (KAA Gent)

Bartosz Slisz (Atlanta United)

Sebastian Szymański (Fenerbahce SK)

Nicola Zalewski (Atalanta BC)

Piotr Zieliński (Inter Mediolan)

Napastnicy:

Adam Buksa (Udinese Calcio)

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC)

Karol Świderski (Panathinaikos AO)

