Pierwsza porażka Górnika Zabrze od dawna stała się faktem

Górnik ma za sobą bardzo udany czas. Od porażki 30 sierpnia u siebie z Motorem Lublin 0:1, z późniejszych siedmiu spotkań pięć wygrał i dwa zremisował. Sposób na zabrzan znalazło jednak Zagłębie.

Prowadzenie gospodarzom w 13. minucie dał Portugalczyk Leonardo Rocha, który wykorzystał błąd bramkarza Górnika. Wynik w 50. ustalił Filip Kocaba strzałem tuż zza pola karnego.

Górnik, niezależnie od pozostałych wyników 15. kolejki, pozostanie liderem, gdyż wyprzedza o cztery punkty Wisłę Płock oraz o pięć Jagiellonię Białystok. Drużyny te mają jednak w tym momencie o dwa mecze rozegrane mniej. Wisła w sobotę zagra na wyjeździe z Motorem Lublin, a Jagiellonia w niedzielę w Szczecinie z Pogonią.

W drugim piątkowym meczu Cracovia przegrała na wyjeździe z Radomiakiem Radom 0:3. „Pasy” jeszcze we wrześniu były wiceliderem, ale z sześciu ostatnich spotkań wygrały tylko jedno. Obecnie są na piątej pozycji.

Radomiak, dla którego gole w drugiej połowie zdobyli Angolczyk Capita, Jan Grzesik i Szwajcar Roberto Alves, wskoczył na czwarte miejsce.

KGHM Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze 2:0 (1:0).

Bramki: 1:0 Leonardo Rocha (13), 2:0 Filip Kocaba (50).

KGHM Zagłębie Lubin: Jasmin Buric – Igor Orlikowski (86. Mateusz Grzybek), Michał Nalepa, Damian Michalski, Roman Jakuba – Marcel Reguła (70. Kajetan Szmyt), Adam Radwański (70. Jakub Sypek), Filip Kocaba, Jakub Kolan (90+5. Tomasz Makowski), Luka Lucic – Leonardo Rocha (70. Michalis Kossidis).

Górnik Zabrze: Marcel Łubik - Paweł Olkowski (55. Matus Kmet), Rafał Janicki, Josema, Erik Janza - Ousmane Sow (76. Abbati Abdullahi), Jarosław Kubicki, Bastien Donio (55. Luka Zahovic), Lukas Ambros, Maksym Chłań (66. Kamil Lukoszek) – Sondre Liseth (76. Gabriel Barbosa).

Żółte kartki: Roman Jakuba, Leonardo Rocha, Igor Orlikowski, Marcel Reguła, Mateusz Grzybek - Bastien Donio.

Sędzia: Damian Kos (Gdańsk). Widzów: 5 576.