PKO BP Ekstraklasa: Radomiak Radom - Cracovia. Relacja live i wynik na żywo

W ostatniej kolejce debiut w roli trenera Radomiaka zaliczył Goncalo Feio. Portugalczyk dobrze zaczął przygodę w nowym klubie, jego podopieczni pokonali na wyjeździe Lechię Gdańsk 2:1. Dzięki temu zwycięstwu drużyna z Radomia awansowała na ósmą pozycję w ligowej tabeli. Radomiak może również pochwalić się jedną z najlepszych ofensyw w lidze, więcej goli od niego zdobył tylko Górnik Zabrze, aktualny lider PKO BP Ekstraklasy.





Cracovia po fenomenalnym początku sezonu zaliczyła spadek formy. W ostatniej kolejce bezbramkowo zremisowała przed własną publicznością z Zagłębiem Lubin. Na ostatnich pięć ligowych spotkań zawodnicy trenera Luki Elsnera wygrali zaledwie jedno - w ramach 12. kolejki pokonali Raków Częstochowa 2:0. Drużyna z Krakowa wciąż zajmuje jednak wysokie, czwarte miejsce w stawce.





Relacja live i wynik na żywo meczu Radomiak Radom - Cracovia na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 18:00.

ST, Polsat Sport