PKO BP Ekstraklasa: Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze. Relacja live i wynik na żywo

Podopieczni Leszka Ojrzyńskiego w minionej kolejce zremisowali na wyjeździe z Cracovią 0:0. Zagłębie ostatnio dobrze prezentuję się w rozgrywkach ligowych, na ostatnie osiem spotkań przegrali tylko jedno, z Radomiakiem Radom 1:3. Ekipa z Lubina jest jednak najczęściej remisującą drużyną ligi przez co zajmują dziewiąte miejsce.





Górnik to absolutna rewelacja tego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Do starcia w Lubinie zabrzanie przystępują jako lider ligi, z czteropunktową przewagą nad drugą Wisłą Płock. Zawodnicy trenera Gasparika są najlepszą ofensywą ligi, a w statystyce straconych bramek lepsza od nich jest tylko ekipa z Płocka. Górnik ostatni raz zaznał smaku porażki pod koniec sierpnia, kiedy to niespodziewanie przegrał na własnym stadionie z Motorem Lublin 0:1.



Relacja live i wynik na żywo meczu Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 20:30.

ST, Polsat Sport