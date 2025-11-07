Polak zmarnował rzut karny w LE! Uciekła mu wielka szansa

Karol Świderski dotychczas ze świetnej strony prezentował się w tej edycji Ligi Europy. Grający w barwach greckiego Panathinaikosu Polak po trzech kolejkach miał na swoim koncie trzy gole. Reprezentant naszego kraju trafiał w starciach z Young Boys, Go Ahead Eagles oraz Feyenoordem.

W 4. serii gier drugiego co do ważności europejskiego pucharu zespół Świderskiego mierzył się na wyjeździe z Malmoe. Już w 20. minucie polski napastnik mógł powiększyć swój dorobek bramkowy. Podszedł bowiem do rzutu karnego, jednak tym razem lepszy okazał się golkiper szwedzkiej ekipy Melker Elborg.

Świderski opuścił murawę w przerwie spotkania. Ostatecznie jego Panathinaikos odniósł triumf wynikiem 1:0. Zwycięstwo greckiej drużynie dopiero w 85. minucie dał Filip Djuricić.

Dla Świderskiego to nie tylko niewykorzystana "jedenastka". Polak mógł bowiem samodzielnie zostać liderem klasyfikacji strzelców z czterema golami na koncie. Obecnie dzieli pierwsze miejsce z aż siedmioma innymi zawodnikami. Są nimi Franculino, Xherdan Shaqiri, Kerem Akturkoglu, Hamza Igamane, Igor Jesus, Fran Navarro oraz Anass Zaroury.

