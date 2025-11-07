Słaba kolejka polskich drużyn. Jak wygląda ranking UEFA po czwartkowych meczach LK?

Trzecia kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA okazała się być pechowa dla polskich drużyn. Dwa remisy (Rakowa i Jagiellonii) oraz dwie porażki (Legii i Lecha) pogorszyły naszą sytuację w rankingu UEFA. Nasi rywale o dziesiąte miejsce w tym zestawieniu punktowali zdecydowanie lepiej.

Piłkarze w zielonych i białych strojach stoją na boisku piłkarskim
fot, PAP
Piłkarze Legii Warszawa po porażce 1:2 z NK Celje

Remisy Rakowa ze Spartą Praga (0:0) i Jagiellonii ze Shkendiją (1:1) oznaczają, że Polska dopisała do rankingu UEFA 0,500 pkt i wciąż znajduje się na dwunastej lokacie w tym zestawieniu. Była to najgorsza pod tym względem kolejka polskich klubów w tym sezonie. W drugiej serii gier zdobyliśmy 1,000 pkt, natomiast na inaugurację dopisaliśmy do naszego konta 1,500 pkt.

Ta kolejka wcale nie musiała wyglądać tak drastycznie, bowiem Legia, która ostatecznie przegrała z NK Celje 1:2, przez większość spotkania była na prowadzeniu. To samo tyczy się Lecha Poznań, który do przerwy dość sensacyjnie prowadził na wyjeździe z Rayo Vallecano 2:0. "Kolejorz” nie utrzymał prowadzenia i  ostatecznie przegrał 2:3 po golu w doliczonym czasie gry.

Niestety, nasi główni rywale w walce o jak najlepszą lokatę, a więc Grecy i Czesi, punktowali w tej kolejce zdecydowanie lepiej. Warto przypomnieć, że dziesiąte miejsce, o które walczymy, daje mistrzowi kraju gwarancję udziału w Lidze Mistrzów.

Grecja zdobyła w tym tygodniu 1,200 pkt do rankingu i odskoczyła nam już na 1,437 "oczek”, a to za sprawą remisu 1:1 Olympiakosu z PSV w Lidze Mistrzów, podziałem punktów zakończyło się również spotkanie AEK-u Ateny z Shamrock Rovers w Lidze Konferencji. W Lidze Europy greckie kluby były bezbłędne - PAOK rozgromił Young Boys 4:0, a Panathinaikos wygrał na wyjeździe z Malmö 1:0.

Nieco lepiej od polskich drużyn zaprezentowały się również czeskie ekipy. Slavia Praga w Lidze Mistrzów przegrała co prawda 0:3 z Arsenalem, ale drużyna z Londynu to jedna z najmocniejszych ekip w stawce. W Lidze Europy Viktoria Pilzno bezbramkowo zremisowała z Fenerbahce. Czesi najlepiej poradzili sobie w Lidze Konferencji - Sparta Praga zremisowała z Rakowem 0:0, a poprzedni rywal częstochowian, Sigma Ołomuniec, wygrała 2:1 z armeńskim Noah. Dzięki tym wynikom nasi południowi sąsiedzi zyskali w rankingu 0,800 pkt i ich przewaga nad nami zwiększyła się już do 4,225 pkt.

Następna kolejka zostanie rozegrana 27 listopada. Polskie kluby tym razem wystąpią w roli gospodarzy, są zatem nadzieje na lepszą zdobycz punktową niż w miniony czwartek.

ST, Polsat Sport
