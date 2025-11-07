Starcie tytanów już za nami! Sinner lepszy od Alcaraza

Oficjalny trening odbył się na korcie centralnym w Inalpi Arena w Turynie, gdzie już 9 listopada rozpocznie się rywalizacja w Nitto ATP Finals. Panowie rozegrali jednego seta, który padł łupem Włocha (6:3) oraz tie-breaka. W nim z kolei lepszy okazał się 22-latek z Murcji (7:3).

W Piemoncie zagra ośmiu najlepszych tenisistów tego roku. Dodatkowego "smaczku" temu turniejowi dodaje fakt, że Sinner i Alcaraz zawalczą w nim o fotel lidera rankingu ATP.

Włoch był liderem tego notowania przez większość roku. Niedawno wyprzedził go Hiszpan, ale od 3 listopada, po zwycięstwie w ATP Masters w Paryżu, 24-latek znów prowadzi.

Będzie tak tylko jednak do... 9 listopada. Wtedy punkty za zeszłoroczne ATP Finals zostaną usunięte, więc "Carlitos", zgromadziwszy ich aż 11050, znów będzie najlepszym tenisistą świata. Sinner będzie ich miał na koncie równe 10000. W Turynie zainkasować można maksymalnie 1500 punktów (200 za zwycięstwo w grupie, 400 za wygraną w półfinale oraz 500 za triumf w finale).

Transmisję meczów ATP Finals 2025 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu, a także online na Polsat Box Go.