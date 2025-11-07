To z nimi zagrają Polacy! Kadra naszpikowana gwiazdami

Jedynym debiutantem w kadrze jest 22-letni pomocnik Feyenoordu Rotterdam Luciano Valente, który wcześniej grał w kadrze do lat 21.

Powołania otrzymały też największe gwiazdy "Pomarańczowych" obrońcy Virgil van Dijk z Liverpoolu i Matthijs de Ligt z Manchesteru United, pomocnicy Frenkie de Jong z Barcelony i Tijjani Reijnders z Manchesteru City, a także napastnicy Cody Gakpo z Liverpoolu i Depay, który występuje na co dzień w brazylijskim Corinthians Sao Paulo.

Z kolei wśród powołanych brakuje pomocnika Teuna Koopmeinersa z Juventusu Turyn oraz obrońcy Liverpoolu Jeremiego Frimponga, który w ostatnich tygodniach leczył kłopoty zdrowotne.

Holandia z dorobkiem 16 punktów prowadzi w tabeli grupy G eliminacji, o trzy wyprzedzając Polskę oraz o sześć Finlandię. Bezpośredni awans do mundial w USA, Meksyku i Kanadzie wywalczą wyłącznie zwycięzcy grup, zaś zespoły z drugich miejsc wystąpią w dwustopniowych barażach.

"Oranje" 14 listopada na PGE Narodowym spotkają się z Polakami, a trzy dni później w Amsterdamie podejmą Litwinów. Ze względu na bardzo korzystny bilans bramek wygrana w tym drugim meczu zapewni Holendrom awans do MŚ.

Kadra Holandii na mecze z Polską i Litwą:

bramkarze: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton&Hove Albion);

obrońcy: Nathan Ake (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Mediolan), Jan Paul van Hecke (Brighton&Hove Albion), Matthijs de Ligt (Manchester United), Jurrien Timber (Arsenal Londyn), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Lutsharel Geertruida (Sunderland), Quilindschy Hartman (Burnley);

pomocnicy: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Tijjani Reijnders (Manchester City), Jerdy Schouten (PSV Eindhoven), Xavi Simons (RB Lipsk), Quinten Timber, Luciano Valente (obaj Feyenoord Rotterdam), Justin Kluivert (AFC Bournemouth);

napastnicy: Memphis Depay (Corinthians Sao Paulo), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Napoli), Donyell Malen (Aston Villa), Wout Weghorst (Ajax Amsterdam).

PAP