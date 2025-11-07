Trener Lecha Poznań wściekły! "Nigdy z czymś takim się nie spotkałem"

- W trakcie meczu trzykrotnie w ciągu przerw w grze nie mogliśmy przeprowadzić zmian, nigdy z czymś takim się nie spotkałem - powiedział trener Lecha Poznań Niels Frederiksen po przegranym 2:3 spotkaniu z Rayo Vallecano w 3. kolejce fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Konferencji.

Konferencja prasowa po meczu w Hiszpanii trwała tylko kilka minut, a pytania dziennikarzy i odpowiedzi szkoleniowca mistrzów Polski skupiły się na zmianach przeprowadzonych w trakcie zawodów.

 

- Potrzebowaliśmy zastrzyku energii, mieliśmy też wrażenie, że rywale za bardzo nas zepchnęli, więc chcieliśmy zyskać nieco więcej szybkości - powiedział trener na pytanie o zmiany Luisa Palmy i Mikaela Ishaka.

 

Jak dodał, zmiana Kornela Lismana była podyktowana względami taktycznymi, a nie dlatego, że miał do niego jakieś zastrzeżenia.

 

- Drużyna zawsze będzie ważniejsza niż indywidualni piłkarze, dlatego podjąłem taką decyzję – przyznał szkoleniowiec.

 

- Przeszliśmy na obronę piątką z tyłu, aby lepiej radzić sobie z dośrodkowaniami i utrzymać wynik przez ostatnie kilka minut – dodał trener.

 

Frederiksen wypowiadał się również na temat żółtej kartki, jaką otrzymał w trakcie meczu.

 

- Rozumiem to, że dostałem żółtą kartkę, bo byłem wściekły po straconym golu i z tego powodu, że trzykrotnie nie mogliśmy dokonać zmian podczas przerw w grze. Dopiero za czwartym razem nam się to udało – wyjaśnił Frederiksen.

 

- Nie wiem dokładnie, co się wydarzyło, nigdy z czymś takim się nie spotkałem – przyznał duński szkoleniowiec, który nie ukrywał irytacji.

 

