Trudna sytuacja Roberta Kubicy w WEC. Polak nie awansował do decydującej fazy

Polak uplasował się dopiero na dwunastej pozycji, co uniemożliwiło mu awans do decydującej fazy "czasówki", czyli Hyperpole. Mimo obiecującego, trzeciego miejsca w porannym treningu, pojazd AF Corse o numerze 83 wyraźnie odstawał tempem od czołówki, podobnie jak miało to miejsce podczas piątkowej sesji wieczornej.

Kubica osiągnął czas 1:48.186, co okazało się niewystarczające do walki o czołową dziesiątkę i dalszą rywalizację o pole position. Słabo w pierwszej części kwalifikacji zaprezentowała się także fabryczna załoga Ferrari numer 50, która odpadła z jedenastym wynikiem.



Zupełnie inaczej potoczyła się walka o pole position dla ekipy Ferrari numer 51, liderującej w klasyfikacji generalnej WEC. Włoski zespół ma 13 punktów przewagi nad ekipą Kubicy.



Dobrze zaprezentował się Antonio Giovinazzi, który awansował do Hyperpole z ósmym czasem, by ostatecznie zająć w tej rywalizacji siódmą lokatę. Dzięki temu załoga Ferrari numer 51 zyskała wyraźną przewagę nad Kubicą w kontekście walki o mistrzostwo świata.

Pole position zdobył Toyota odnosząc swoje pierwsze zwycięstwo w kwalifikacjach sezonu.

Wyścig 8h Bahrajn rozpocznie się w sobotę o godzinie 12:00 czasu polskiego. Transmisję będzie można oglądać w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Extra 3 oraz na Polsat Box Go.

Polsat Sport