Trudna sytuacja Roberta Kubicy w WEC. Polak nie awansował do decydującej fazy
Kwalifikacje do wyścigu 8h Bahrajn okazały się sporym rozczarowaniem dla Roberta Kubicy, znacznie komplikując mu drogę do upragnionego tytułu długodystansowego mistrza świata WEC. Polak zajął dopiero 12. lokatę przed startem w sobotnim wyścigu.
Polak uplasował się dopiero na dwunastej pozycji, co uniemożliwiło mu awans do decydującej fazy "czasówki", czyli Hyperpole. Mimo obiecującego, trzeciego miejsca w porannym treningu, pojazd AF Corse o numerze 83 wyraźnie odstawał tempem od czołówki, podobnie jak miało to miejsce podczas piątkowej sesji wieczornej.
ZOBACZ TAKŻE: Właśnie przedłużył kontrakt. Ważna decyzja ws. 22-latka
Kubica osiągnął czas 1:48.186, co okazało się niewystarczające do walki o czołową dziesiątkę i dalszą rywalizację o pole position. Słabo w pierwszej części kwalifikacji zaprezentowała się także fabryczna załoga Ferrari numer 50, która odpadła z jedenastym wynikiem.
Zupełnie inaczej potoczyła się walka o pole position dla ekipy Ferrari numer 51, liderującej w klasyfikacji generalnej WEC. Włoski zespół ma 13 punktów przewagi nad ekipą Kubicy.
Dobrze zaprezentował się Antonio Giovinazzi, który awansował do Hyperpole z ósmym czasem, by ostatecznie zająć w tej rywalizacji siódmą lokatę. Dzięki temu załoga Ferrari numer 51 zyskała wyraźną przewagę nad Kubicą w kontekście walki o mistrzostwo świata.
Pole position zdobył Toyota odnosząc swoje pierwsze zwycięstwo w kwalifikacjach sezonu.
Wyścig 8h Bahrajn rozpocznie się w sobotę o godzinie 12:00 czasu polskiego. Transmisję będzie można oglądać w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Extra 3 oraz na Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl