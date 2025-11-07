Właśnie przedłużył kontrakt. Ważna decyzja ws. 22-latka

Dla Colapinto to będzie pierwszy pełny sezon F1. W obecnym zastąpił w Alpine australijskiego debiutanta Jacka Doohana w maju, przed siódmym wyścigiem sezonu we włoskiej Imoli, początkowo w ramach umowy na pięć wyścigów.

Colapinto i Doohan to jedyni kierowcy, którzy nie zdobyli żadnych punktów w 2025 roku. Lider zespołu Francuz Pierre Gasly, który zgromadził 20 pkt, przedłużył we wrześniu kontrakt do 2028 roku.

Alpine poinformowało w mediach społecznościowych, że Colapinto „uzupełnia skład kierowców na sezon 2026, zapewniając zespołowi większą stabilność i ciągłość w nowej erze regulaminowej”.

W poprzednim sezonie Argentyńczyk (wówczas w barwach Williamsa) pojechał w dziewięciu wyścigach Formuły 1 i wywalczył pięć punktów. Jego najlepsze osiągnięcie to ósme miejsce w GP Azerbejdżanu.