Zdobyły Superpuchar, a teraz wygrały w lidze! Świetna passa siatkarek z Rzeszowa

Początek tego spotkania był bardzo zacięty. Po kilkunastu minutach gry na prowadzenie wysunęły się rzeszowianki (14:11), ale gospodynie w porę wzięły się w garść i szybko doprowadziły do remisu (16:16). Od tamtej pory żadna z drużyn nie odpuszczała, a to oznaczało tylko jedno - nerwową końcówkę. W niej na przewagi lepsze okazały się gościnie.

Niesione swoją dobrą grą, zawodniczki z Podkarpacia szybko przejęły kontrolę nad drugą partią (10:6). Z czasem ich przewaga tylko rosła. Policzanki nie potrafiły znaleźć sposobu na świetnie dysponowane mistrzynie Polski. W pewnym momencie ich strata wzrosła do aż 11 punktów (23:12). Swoich szans gospodynie musiały szukać w trzecim secie.

I znalazły. Ich świetny początek (9:4) poniekąd "ustawił" rywalizację w tej partii. Zespół prowadzony przez Cesara Hernandeza Gonzaleza cały czas próbował odrobić stratę, ale, choć w pewnym momencie zbliżył się nawet na jeden punkt (19:18), nie udało mu się to. Gospodynie, mimo wyraźnych nerwów w końcówce, wygrały tego seta 25:23.

Błędy nie opuszczały gospodyń także w czwartym secie. Tym razem ich rywalki potrafiły to jednak wykorzystać. Szybko "uciekły" na kilka punktów (10:3) i ze spokojem kontrolowały sytuację aż do końca meczu. Po niewiele ponad dwóch godzinach gry wygrały całe spotkanie 3:1.

Najlepszą zawodniczką tego meczu była Taylor Bannister. Amerykanka zdobyła 20 punktów, z czego 13 atakiem. Do tego dołożyła pięć asów serwisowych i dwa bloki.

Warto dodać, że 5 listopada siatkarki z Rzeszowa w katowickim Spodku wywalczyły AL-KO Superpuchar Polski. W czterech setach triumfowały nad zespołem ŁKS-u Commercecon Łódź.

Lotto Chemik Police - KS DevelopRes Rzeszów 1:3 (26:28, 18:25, 25:23, 18:25)

Lotto Chemik Police: Weronika Gierszewska, Maja Koput, Natalia Mędrzyk, Katarzyna Partyka, Wiktoria Przybyło, Kinga Różyńska - Agata Nowak (libero) - Matylda Grabowska, Julia Hewelt, Julia Orzoł, Adrianna Rybak-Czyrniańska.

KS DevelopRes Rzeszów: Taylor Bannister, Karina Chmielewska, Switlana Dorsman, Aleksandra Dudek, Laura Jansen, Dominika Pierzchała - Aleksandra Szczygłowska (libero) - Marrit Jasper, Magda Kubas, Julita Piasecka, Oliwia Sieradzka, Katarzyna Wenerska.

KP, Polsat Sport