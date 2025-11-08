101. tytuł w karierze! Djokovic zwycięzcą turnieju w Atenach

Musetti dość szybko zapewnił sobie prowadzenie. W trzecim gemie przełamał rywala, a po chwili prowadził 3:1. Od tamtego momentu żaden z tenisistów nie oddał już swojego serwisu. Djokovic obronił wprawdzie pierwszą piłkę setową, ale przy drugiej posłał piłkę w siatkę. Włoski tenisista wygrał 6:4.

Druga odsłona również rozpoczęła się od wyrównanej gry. Tym razem to Serb miał szanse wyjść na prowadzenie 3:1, ale popełnił trzy proste błędy i nie zdołał przełamać Musettiego. Co się odwlekło, to nie uciekło. 38-latek wykorzystał już kolejną okazję i stanął przed szansą na doprowadzenie do remisu. Wykorzystał ją za pierwszym razem, posyłając w kort przeciwnika asa.

W trzecim secie serbski tenisista dość często trafiał w siatkę, ale Musetti popełniał więcej błędów. Dzięki świetnemu serwisowi i precyzji popularny "Nole" wyszedł na prowadzenie 3:1. Włoch jednak nie odpuszczał. Wygrał swój serwis do zera, później przełamał rywala, a jeszcze potem miał szansę wygrywać 4:3. Po wyjątkowo długim gemie Djokovic "odłamał" i znów był nieco lepszy. Po wielu zawirowaniach w tym secie i niespełna trzech godzinach gry 38-latek własnym serwisem wykończył tego seta, a co za tym idzie - całe spotkanie.

Triumf w Atenach dał Djokoviciowi 101. tytuł w zawodowej karierze. Serb jest rekordzistą wszech czasów, zarówno jeśli chodzi o zwycięstwa w turniejach rangi ATP, jak i w tzw. "Wielkich Szlemach". 10 razy zwyciężył w Australian Open, trzy we French Open, siedem w Wimbledonie oraz cztery w US Open.

Porażka w finale sprawiła, że Musetti nie zakwalifikował się do rozpoczynających się w niedzielę Nitto ATP Finals. Włoch będzie pierwszym rezerwowym tej rywalizacji. Ostatnie miejsce w Turynie wywalczył Felix Auger-Aliassime.

Novak Djokovic - Lorenzo Musetti (4:6, 6:3, 7:5)