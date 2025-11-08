Alcaraz wyznał prawdę o relacji z Sinnerem. Wszystko po nietypowym meczu

Sinner i Alcaraz zagrali ze sobą w piątek. Gwiazdy światowego tenisa umówiły się jednego seta, którego wygrał Włoch 6:3 oraz tie-break, który padł łupem Hiszpana (7-3).

ZOBACZ TAKŻE: ATP Finals 2025. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

- Trenuję z wieloma zawodnikami, a trening z Jannikiem zawsze jest dobry. Świetnie jest być w dobrej formie, złapać rytm i poczuć te warunki. To był zaszczyt raz jeszcze trenować z Jannikiem - wyznał Alcaraz.

Choć obaj są od wielu lat największymi rywalami, to nie ma między nimi złej krwi.

- Nasze relacje są naprawdę dobre. Jest wspaniałym człowiekiem i ma wokół siebie dobrych ludzi. Poza kortem mamy czas, by porozmawiać o życiu, nie tylko o tenisie - stwierdził. - To zdrowa rywalizacja i to dobrze wpływa na sport - dodał.

Rywalami Alcaraza w grupie Jimmy'ego Connorsa będą Novak Djokovic, Taylor Fritz oraz Alex de Minaur. Z kolei Sinner trafił do grupa Bjorna Borga, w której zmierzy się z Alexandrem Zverevem, Benem Sheltonem oraz Felixem Augerem-Aliassime'em lub Lorenzo Musettim.

Transmisje ATP Finals na sportowych antenach Polsatu.