Alcaraz wyznał prawdę o relacji z Sinnerem. Wszystko po nietypowym meczu

Tenis

9 listopada w Turynie rozpocznie się turniej ATP Finals, w którym weźmie udział ośmiu najlepszych tenisistów tego roku. We Włoszech od kilku dni są już Jannik Sinner oraz Carlos Alcaraz, którzy rozegrali nawet nietypowy mecz sparingowy.

Grupa mężczyzn ubranych w garnitury stoi wokół gabloty z pucharem ATP Finals. Tło jest ciemne, rozświetlone niebieskimi światłami.
fot. AFP
Carlos Alcaraz i Jannik Sinner trenowali razem przed ATP Finals

Sinner i Alcaraz zagrali ze sobą w piątek. Gwiazdy światowego tenisa umówiły się jednego seta, którego wygrał Włoch 6:3 oraz tie-break, który padł łupem Hiszpana (7-3).

 

ZOBACZ TAKŻE: ATP Finals 2025. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

 

- Trenuję z wieloma zawodnikami, a trening z Jannikiem zawsze jest dobry. Świetnie jest być w dobrej formie, złapać rytm i poczuć te warunki. To był zaszczyt raz jeszcze trenować z Jannikiem - wyznał Alcaraz.

 

Choć obaj są od wielu lat największymi rywalami, to nie ma między nimi złej krwi.

 

- Nasze relacje są naprawdę dobre. Jest wspaniałym człowiekiem i ma wokół siebie dobrych ludzi. Poza kortem mamy czas, by porozmawiać o życiu, nie tylko o tenisie - stwierdził. - To zdrowa rywalizacja i to dobrze wpływa na sport - dodał.

 

Rywalami Alcaraza w grupie Jimmy'ego Connorsa będą Novak Djokovic, Taylor Fritz oraz Alex de Minaur. Z kolei Sinner trafił do grupa Bjorna Borga, w której zmierzy się z Alexandrem Zverevem, Benem Sheltonem oraz Felixem Augerem-Aliassime'em lub Lorenzo Musettim.

 

Transmisje ATP Finals na sportowych antenach Polsatu.

Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Lloyd Glasspool Julian Cash - Vasil Kirkov Bart Stevens. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 