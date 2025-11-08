Artur Szalpuk o zmianie pozycji. "Wierzę, że dostanę szansę"

Podczas trwania programu między uczestnikami wywiązała się dyskusja na temat wprowadzania młodych siatkarzy na poziom seniorski. Komentator Wojciech Drzyzga opowiedział o wspomnieniach związanych z początkami swojego syna Fabiana oraz Artura Szalpuka.

- Pierwszą opinię o Arturze usłyszałem właśnie od Fabiana, gdy jeszcze wtedy wpadłeś na gościnne treningi - zwrócił się w stronę Szalpuka Drzyzga. - Mówię: "No i jak ten nasz Arturek?", usłyszałem: "Będą z niego ludzie". Jak Fabian coś tam powie, to czasem finalnie rację ma.

Komentator dodał też, że podczas rozmowy z rodziną Artura Szalpuka bardzo chciał, żeby 30-latek trafił do Resovii:

- Z mamą Artura wymienialiśmy zdania i nigdy nie mogliśmy się ze sobą zgodzić, ale moje uwagi były tylko czysto merytoryczne. Ja chciałem bardzo szybko, miałem w tym swój interes, żeby trafił do Resovii - stwierdził.

W dalszej części dyskusji prowadzący studio Marek Magiera i Jakub Bednaruk dopytywali reprezentanta Polski o zakusy zmiany pozycji. Odpowiedź Szalpuka była zaskakująca:

- Miałem ciągotki do punktów, a miałem być rozgrywającym […] cały czas wierzę, oby takiej sytuacji nie było, że jak dwóch rozgrywających będzie kontuzjowanych, to dostanę szansę - powiedział.

Poruszono również temat wprowadzenia młodych graczy do dorosłej siatkówki. Przytoczono przykłady Kamila Semeniuka i Marcina Janusza którzy na wysoki poziom nie wskoczyli od razu, czy Kewina Sasaka i Mateusza Miki, zawodników szukających swoich szans za granicą. Sam Szalpuk w połowie sezonu 2021/2022 był zawodnikiem ukraińskiego Epicentr-Podolany Horodok. Następnie zapytano 30-latka, jaką radę dałby młodemu siatkarzowi na starcie kariery:

- To jest bardzo dobre pytanie. Z każdym rokiem i patrząc, tak jak wiele karier chłopaków karier się rozwija […] ja bym powiedział: poszukaj takiego klubu, gdzie masz szansę, żeby wejść. Może na trzeciego, może do grania, ale żeby przebywać już wśród najlepszych i uczyć się najlepszych zachowań. Jeżeli będziesz dobrze trenował, dobrze grał to prędzej czy później, bo trzeba być w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, dostaniesz tą swoją szansę - podsumował zawodnik Asseco Resovii Rzeszów.

Polsat Sport