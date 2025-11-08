ATP Ateny: Novak Djoković - Lorenzo Musetti. Mecz online i wynik live na żywo

Serbski tenisista pokonał Niemca Yannicka Hanfmanna 6:3, 6:4, a Włoch wygrał z Amerykaninem Sebastianem Kordą 6:0, 5:7, 7:5.

Djoković stanie przed szansą wygrała 101. turnieju w karierze. Jubileuszowe setne zwycięstwo odniósł w maju w Genewie, gdy w finale pokonał Huberta Hurkacza. Z Musettim ma bilans 8-1. Włoch wygrał dwa turnieje.

W Atenach grał Kamil Majchrzak i odpadł w pierwszej rundzie.

Wyniki półfinałów:

Novak Djoković (Serbia, 1) - Yannick Hanfmann (Niemcy) 6:3, 6:4

Lorenzo Musetti (Włochy, 2) - Sebastian Korda (USA) 6:0, 5:7, 7:5

ATP Ateny: Novak Djokovic - Lorenzo Musetti. Mecz online i wynik live na żywo

Mecz online i wynik live na żywo z finału Djoković - Musetti na Polsatsport.pl w sobotę od 16:00.