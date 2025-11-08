ATP Finals 2025. Terminarz. Kiedy są mecze? Daty i godziny ATP Finals
W dniach 9-16 listopada odbędzie się ATP Finals 2025. W Turynie zobaczymy zmagania ośmiu najlepszych tenisistów tego sezonu - z Carlosem Alcarazem i Jannikiem Sinnerem na czele. Oto terminarz ATP Finals 2025. Kiedy są mecze ATP Finals?
W pierwszej fazie ATP Finals rywalizacja odbywać się będzie w dwóch grupach, z których po dwóch najlepszych tenisistów awansuje do półfinałów. Finał rozegrany zostanie 16 listopada.
W grupie Jimmy'ego Connorsa znaleźli się Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti (zastąpił Novaka Djokovicia), Taylor Fritz oraz Alex de Minaur. Z kolei w grupie Bjorna Borga zagrają Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton oraz Felix Auger-Alliasime.
Tytułu sprzed roku broni Sinner.
W tym samym czasie odbędzie się również turniej deblowy.
Transmisje ATP Finals na sportowych antenach Polsatu.
9 listopada (niedziela)
Marcel Granollers/Horacio Zeballos - Kevin Krawietz/Tim Puetz, godz. 11:30
Carlos Alcaraz - Alex De Minaur, godz. 14:00
Julian Cash/Lloyd Glasspool - Simone Bolelli/Andrea Vavassori, godz. 18:00
Alexander Zverev - Ben Shelton, godz. 20:30