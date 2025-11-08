W pierwszej fazie ATP Finals rywalizacja odbywać się będzie w dwóch grupach, z których po dwóch najlepszych tenisistów awansuje do półfinałów. Finał rozegrany zostanie 16 listopada.

W grupie Jimmy'ego Connorsa znaleźli się Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti (zastąpił Novaka Djokovicia), Taylor Fritz oraz Alex de Minaur. Z kolei w grupie Bjorna Borga zagrają Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton oraz Felix Auger-Alliasime.

Tytułu sprzed roku broni Sinner.

W tym samym czasie odbędzie się również turniej deblowy.

Transmisje ATP Finals na sportowych antenach Polsatu.

ATP Finals 2025. Terminarz. Kiedy są mecze? Daty i godziny ATP Finals

9 listopada (niedziela)



Marcel Granollers/Horacio Zeballos - Kevin Krawietz/Tim Puetz, godz. 11:30

Carlos Alcaraz - Alex De Minaur, godz. 14:00

Julian Cash/Lloyd Glasspool - Simone Bolelli/Andrea Vavassori, godz. 18:00

Alexander Zverev - Ben Shelton, godz. 20:30