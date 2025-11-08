ATP Finals 2025. Terminarz. Kiedy są mecze? Daty i godziny ATP Finals

Tenis

W dniach 9-16 listopada odbędzie się ATP Finals 2025. W Turynie zobaczymy zmagania ośmiu najlepszych tenisistów tego sezonu - z Carlosem Alcarazem i Jannikiem Sinnerem na czele. Oto terminarz ATP Finals 2025. Kiedy są mecze ATP Finals?

Portrety tenisistów Carlosa Alcaraza, Lorenzo Musettiego i Taylora Fritza.
fot. PAP
Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti i Jannik Sinner zagrają w ATP Finals

W pierwszej fazie ATP Finals rywalizacja odbywać się będzie w dwóch grupach, z których po dwóch najlepszych tenisistów awansuje do półfinałów. Finał rozegrany zostanie 16 listopada.

 

ZOBACZ TAKŻE: Novak Djokovic wycofał się z ATP Finals! On zastąpi legendarnego Serba

 

W grupie Jimmy'ego Connorsa znaleźli się Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti (zastąpił Novaka Djokovicia), Taylor Fritz oraz Alex de Minaur. Z kolei w grupie Bjorna Borga zagrają Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton oraz Felix Auger-Alliasime.

 

Tytułu sprzed roku broni Sinner.

 

W tym samym czasie odbędzie się również turniej deblowy.

 

Transmisje ATP Finals na sportowych antenach Polsatu.

ATP Finals 2025. Terminarz. Kiedy są mecze? Daty i godziny ATP Finals

9 listopada (niedziela)


Marcel Granollers/Horacio Zeballos - Kevin Krawietz/Tim Puetz, godz. 11:30
Carlos Alcaraz - Alex De Minaur, godz. 14:00
Julian Cash/Lloyd Glasspool - Simone Bolelli/Andrea Vavassori, godz. 18:00
Alexander Zverev - Ben Shelton, godz. 20:30

Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Lloyd Glasspool Julian Cash - Vasil Kirkov Bart Stevens. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 