Od 2021 roku ATP Finals gości w Turynie. Tegoroczne zawody będą już piątymi z rzędu rozgrywanymi w stolicy Piemontu.

Jak zwykle w imprezie udział weźmie ośmiu najlepszych singlistów sezonu. Będą to Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton, Alex De Minaur, Felix Auger-Aliassime oraz Lorenzo Musetti. Pierwotnie w Piemoncie miał zaprezentować się Novak Djokovic, ale Serb wycofał się, "wpuszczając" do rywalizacji Musettiego.

W czwartek w Turynie odbyło się losowanie. Do grupy Jimmy’ego Connorsa trafili Alcaraz, Musetti, Fritz i De Minaur. Pod szyldem Bjoerna Borg wystąpią Sinner, Zverev, Shelton i Auger-Aliassime.

Turniej ATP Finals jest rozgrywany od 1970 roku. Pierwsza edycja odbyła się w Tokio. Później imprezę organizowały takie miasta, jak między innymi Paryż, Barcelona, Nowy Jork, Szanghaj czy Londyn.

ATP Finals. Kiedy mecze? Gdzie obejrzeć? Plan transmisji

9 listopada (niedziela)



Marcel Granollers/Horacio Zeballos - Kevin Krawietz/Tim Puetz, godz. 11:30, transmisja w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go

Carlos Alcaraz - Alex De Minaur, godz. 14:00, transmisja w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go

Julian Cash/Lloyd Glasspool - Simone Bolelli/Andrea Vavassori, godz. 18:00, transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go

Alexander Zverev - Ben Shelton, godz. 20:30, transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go

