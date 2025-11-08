Betclic 1 Liga: KS Wieczysta Kraków - Stal Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

W beniaminku z Krakowa nie dzieje się ostatnio najlepiej. Wieczysta nie wygrała żadnego z ostatnich pięciu ligowych meczów, a z posadą pożegnał się Gino Lettieri. Do włoskiego szkoleniowca działacze Wieczystej stracili cierpliwość po zaledwie trzech spotkaniach. O końcu współpracy przesądziła wyjazdowa porażka 2:3 z Miedzią Legnica. Pomimo nienajlepszej dyspozycji ekipa z Krakowa wciąż znajduje się w strefie barażowej.





Drużyna Stali, bazująca w dużej mierze na młodych zawodnikach, nie wygrała trzech ostatnich spotkań ligowych. W minionej kolejce rzeszowianie zremisowali na własnym obiekcie z Pogonią Siedlce 1:1. Trener Marek Zub nie boi się stawiać na młodzieżowców, w ostatnim spotkaniu na placu gry zameldowało się ośmiu zawodników urodzonych w 2004 roku i później. Stal to drużyna środka tabeli, mają bezpieczną dziewięciopunktową przewagę nad strefą spadkową.





Relacja live i wynik na żywo meczu KS Wieczysta Kraków - Stal Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 19:30.

ST, Polsat Sport