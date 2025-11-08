Betclic 1 Liga: ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice. Relacja live i wynik na żywo

Łodzianie w ostatniej serii gier odnieśli jedno z cenniejszych zwycięstw w tym sezonie. Na własnym stadionie piłkarze Szymona Grabowskiego pokonali Śląsk Wrocław, który do spotkania przystępował w roli wicelidera tabeli. ŁKS, pomimo tego że przez długi czas przegrywał, zdołał odwrócić wynik meczu i zwyciężył 2:1. W tegorocznej kampanii drużyna z Łodzi pokazuje dwie twarze - tę "domową" i 'wyjazdową". W roli gospodarza jeszcze nie przegrała, natomiast jako gość triumfowała tylko raz.





Spadkowicz Ekstraklasy z pewnością nie tak wyobrażał sobie ten sezon. Choć ostatnio jest nieco lepiej, ponieważ "Żubry" przegrały tylko jeden z ostatnich sześciu spotkań. Ekipa Tomasza Tułacza aż dziewięciokrotnie dzieliła się punktami z przeciwnikiem, przez co w tabeli są tylko trzy punkty nad kreską. Ciężko będzie drużynie z Niepołomic o bezpośredni powrót do PKO BP Ekstraklasy.





Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 19:30.

ST, Polsat Sport