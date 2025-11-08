Betclic 1 Liga: Wisła Kraków - Polonia Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

Można śmiało stwierdzić, że Wisła obrała kurs na Ekstraklasę. "Biała Gwiazda" jest zdecydowanym liderem rozgrywek z przewagą dziesięciu punktów nad drugą Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Ostatnia i jedyna ligowa porażka zawodników Mariusza Jopa miała miejsce pod koniec sierpnia, kiedy niespodziewanie pokonała ich Miedź Legnica. Krakowianie przewodzą w niemal wszystkich najważniejszych statystykach. Strzelili najwięcej bramek, stracili najmniej a na czele klasyfikacji strzelców znajduję się niezawodny - Angel Rodado. W ostatniej kolejce piłkarze Wisły skromnie pokonali na wyjeździe 1:0 Chrobrego Głogów.



Polonia po dwóch zwycięstwach z rzędu oddaliła się od strefy spadkowej i już zerka w górę tabeli, w stronę miejsc dających baraże o awans do PKO BP Ekstraklasy. Stołeczna drużyna pokonała Górnika Łęczna i Polonię Bytom, oba spotkania zakończyły się wynikiem 2:1. Co ciekawe w poprzedniej kampanii Polonia wyeliminowała Wisłę z Pucharu Polski i zremisowała oraz wygrała z nią w ramach rozgrywek ligowych.



Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Polonia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 14:30.

ST, Polsat Sport