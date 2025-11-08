Billie Jean King Cup. Kiedy mecze reprezentacji Polski? Terminarz rozgrywek
W dniach 14-16 listopada odbędzie się turniej kwalifikacyjny grupy B Pucharu Billie Jean King. W Gorzowie Wielkopolskim zagrają reprezentacje Polski, Rumunii i Nowej Zelandii. Kiedy są mecze reprezentacji Polski? Sprawdź terminarz rozgrywek.
- Turniej play-off grupy B Pucharu Billie Jean King odbędzie się w połowie listopada
- Reprezentacja Polski zmierzy się z Rumunią i Nową Zelandią o awans do kwalifikacji BJK Cup Finals 2026
- W polskiej kadrze zagra m.in. Iga Świątek
- Ostatni występ Igi Świątek w reprezentacji zakończył się półfinałem w Billie Jean King Cup Finals
W połowie listopada rozegrany zostanie turniej play-off grupy B w ramach rozgrywek o Billie Jean King Cup. Reprezentacja Polski będzie rywalizować z zespołami Rumunii i Nowej Zelandii o awans do kwalifikacji do BJK Cup Finals 2026 w Shenzhen.
Polskę w turnieju Pucharu Billie Jean King reprezentować będzie między innymi Iga Świątek. Obok sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej w naszej kadrze znalazły się Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova i Martyna Kubka.
Poprzednio wiceliderka rankingu WTA wystąpiła w reprezentacji narodowej w listopadzie ubiegłego roku. W Maladze pomogła Polkom osiągnąć najlepszy wynik w historii – półfinał w Billie Jean King Cup Finals, w którym po decydującym deblu uległy 1:2 Włoszkom.
14 listopada:
14:00: studio przed meczami, transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go
15:00: Polska - Nowa Zelandia, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go
17:30: Polska - Nowa Zelandia, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go
20:20: studio pomeczowe, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go
15 listopada:
15:00: Rumunia - Nowa Zelandia
16 listopada:
14:30: studio przed meczami, transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie oraz na platformie Polsat Box Go
15:00: Polska - Rumunia, transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie oraz na platformie Polsat Box Go
20:00: studio pomeczowe, transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie oraz na platformie Polsat Box Go