W połowie listopada rozegrany zostanie turniej play-off grupy B w ramach rozgrywek o Billie Jean King Cup. Reprezentacja Polski będzie rywalizować z zespołami Rumunii i Nowej Zelandii o awans do kwalifikacji do BJK Cup Finals 2026 w Shenzhen.

ZOBACZ TAKŻE: Jabeur uderzyła w WTA. "Niszczy wszystkich"

Polskę w turnieju Pucharu Billie Jean King reprezentować będzie między innymi Iga Świątek. Obok sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej w naszej kadrze znalazły się Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova i Martyna Kubka.

Poprzednio wiceliderka rankingu WTA wystąpiła w reprezentacji narodowej w listopadzie ubiegłego roku. W Maladze pomogła Polkom osiągnąć najlepszy wynik w historii – półfinał w Billie Jean King Cup Finals, w którym po decydującym deblu uległy 1:2 Włoszkom.

Billie Jean King Cup. Kiedy mecze reprezentacji Polski? Terminarz rozgrywek

14 listopada:

14:00: studio przed meczami, transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go

15:00: Polska - Nowa Zelandia, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go

17:30: Polska - Nowa Zelandia, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go

20:20: studio pomeczowe, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go

15 listopada:

15:00: Rumunia - Nowa Zelandia

16 listopada:

14:30: studio przed meczami, transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie oraz na platformie Polsat Box Go

15:00: Polska - Rumunia, transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie oraz na platformie Polsat Box Go

20:00: studio pomeczowe, transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie oraz na platformie Polsat Box Go

KP, Polsat Sport