Billie Jean King Cup. Kiedy mecze reprezentacji Polski? Terminarz rozgrywek

Tenis

W dniach 14-16 listopada odbędzie się turniej kwalifikacyjny grupy B Pucharu Billie Jean King. W Gorzowie Wielkopolskim zagrają reprezentacje Polski, Rumunii i Nowej Zelandii. Kiedy są mecze reprezentacji Polski? Sprawdź terminarz rozgrywek.

Iga Świątek na korcie tenisowym w stroju reprezentacji Polski
fot. PAP
Iga Świątek zaprezentuje się w barwach narodowych w turnieju Billie Jean King Cup
  • Turniej play-off grupy B Pucharu Billie Jean King odbędzie się w połowie listopada
  • Reprezentacja Polski zmierzy się z Rumunią i Nową Zelandią o awans do kwalifikacji BJK Cup Finals 2026
  • W polskiej kadrze zagra m.in. Iga Świątek
  • Ostatni występ Igi Świątek w reprezentacji zakończył się półfinałem w Billie Jean King Cup Finals

W połowie listopada rozegrany zostanie turniej play-off grupy B w ramach rozgrywek o Billie Jean King Cup. Reprezentacja Polski będzie rywalizować z zespołami Rumunii i Nowej Zelandii o awans do kwalifikacji do BJK Cup Finals 2026 w Shenzhen.

 

ZOBACZ TAKŻE: Jabeur uderzyła w WTA. "Niszczy wszystkich"

 

Polskę w turnieju Pucharu Billie Jean King reprezentować będzie między innymi Iga Świątek. Obok sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej w naszej kadrze znalazły się Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova i Martyna Kubka.

 

Poprzednio wiceliderka rankingu WTA wystąpiła w reprezentacji narodowej w listopadzie ubiegłego roku. W Maladze pomogła Polkom osiągnąć najlepszy wynik w historii – półfinał w Billie Jean King Cup Finals, w którym po decydującym deblu uległy 1:2 Włoszkom.

Billie Jean King Cup. Kiedy mecze reprezentacji Polski? Terminarz rozgrywek

14 listopada:

 

14:00: studio przed meczami, transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go

15:00: Polska - Nowa Zelandia, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go

17:30: Polska - Nowa Zelandia, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go

20:20: studio pomeczowe, transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go

 

15 listopada:

 

15:00: Rumunia - Nowa Zelandia

 

16 listopada:

 

14:30: studio przed meczami, transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie oraz na platformie Polsat Box Go

15:00: Polska - Rumunia, transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie oraz na platformie Polsat Box Go

20:00: studio pomeczowe, transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie oraz na platformie Polsat Box Go

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BILLIE JEAN KING CUPBILLIE JEAN KING CUP 2025IGA ŚWIĄTEKKATARZYNA KAWALINDA KLIMOVICOVAMARTYNA KUBKAPUCHAR BILLIE JEAN KINGPUCHAR BILLIE JEAN KING 2025TENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek - Amanda Anisimova. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 