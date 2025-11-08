Co za występ Kurka w Japonii! 80 punktów w trzecim secie!

Tokyo Great Bears z Bartoszem Kurkiem w składzie rozpoczęło sezon SV.League od zwycięstwa. Następnie jednak podopieczni Kaspera Vuorinena zanotowali trzy porażki z rzędu. Niekorzystną serię przerwali w piątek w starciu z VC Nagano, triumfując 3:2.

W sobotę obie drużyny ponownie mierzyły się w ramach meczu ligi japońskiej. Tym razem rywalizacja rozstrzygnęła się w trzech setach, a lepsi okazali się siatkarze Tokyo Great Bears. Szczególnie emocjonująca była ostatnia partia, która zakończyła się wynikiem 41:39.

Kurek wyszedł w pierwszej szóstce i zaliczył kolejny udany występ. Atakujący reprezentacji Polski zdobył 17 punktów: 14 atakiem i trzy blokiem.

Tokyo Great Bears - VC Nagano 3:0 (25:15, 25:23, 41:39)