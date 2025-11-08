Emocje na trzecim etapie rajdowych MŚ. Ogier liderem

Francuz Sebastien Ogier (Toyota Yaris Rally1) prowadzi w Rajdzie Japonii, przedostatniej rundzie samochodowych mistrzostw świata (WRC) po trzecim etapie. Drugi ze stratą 6,5 s jest lider klasyfikacji generalnej cyklu Brytyjczyk Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1).

Na trzecią pozycję ze stratą 23,6 s awansował Francuz Adrien Fourmaux (Hyundai I20 Rally1). Z rywalizacji odpadł zajmujący wcześniej trzecią lokatę Takamoto Katsuta (Toyota Yaris Rally1), w którego samochodzie doszło do awarii układu wspomagania. Na metę 11. odcinka specjalnego Japończyk dotarł z poważnie uszkodzonym samochodem i stratą ponad czterech minut.

W sobotę rozegrano siedem odcinków specjalnych. Trzy ostatnie wygrał ośmiokrotny mistrz świata Ogier, który w końcówce dnia zdecydowanie przyspieszył. Na czterech pierwszych OS-ach po dwa zwycięstwa zanotowali Fourmaux i Evans.

Przed startem w Japonii Evans miał w klasyfikacji generalnej WRC 13 punktów przewagi nad Ogierem. Aby już w niedzielę zapewnić sobie tytuł, musiałby zdobyć 23 punkty więcej niż rywal.

Z rywalizacji o tytuł odpadł dwukrotny mistrz świata Fin Kalle Rovanpera (Toyota Yaris Rally1), który wypadł w piątek z trasy podczas trzeciego odcinka specjalnego i stracił blisko sześć minut. Tym samym jego szanse na trzeci tytuł zmalały praktycznie do zera, mimo tego, że przyjechał on do Japonii jako wicelider mistrzostw świata, ex aequo z Ogierem.

Celem Francuza - jak zapowiadał przed startem - jest wygranie rundy w Japonii, aby uniemożliwić Evansowi zdobycie pierwszego w karierze tytułu. 41-letni Ogier celuje w dziewiąty triumf w klasyfikacji generalnej i wyrównanie rekordu triumfów swojego rodaka, Sebastiena Loeba.

W niedzielę ostatniego dnia imprezy zaplanowano sześć odcinków specjalnych. Ostatni, Lake Mikawako 2 o długości 13,9 km, tzw. Power Stage, na którym będzie można zdobyć dodatkowe punkty do klasyfikacji mistrzostw świata, wystartuje o godz. 6.15 czasu polskiego.

Japońskie asfalty są wyjątkowo zdradliwe ze względu na opadające liście i fragmenty porośnięte mchem, co pozwala przypuszczać, że rywalizacja może jeszcze przynieść spore niespodzianki.

Klasyfikacja Rajdu Japonii po trzecim etapie (po 14 z 20 odcinków):

1. Sebastien Ogier/Vincent Landais (Francja/Toyota Yaris Rally1) 2:32.55,0

2. Elfyn Evans/Scott Martin (W. Brytania/Toyota Yaris Rally1) strata 6,5 s

3. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Francja/Hyundai I20 Rally1) 23,6

4. Sami Pajari/Marko Salminen (Finlandia/Toyota Yaris Rally1) 45,4

5. Ott Tanak/Martin Jarveoja (Estonia/Hyundai I20 Rally1) 2.34,5

6. Gregoire Munster/Louis Louka (Luksemburg/Ford Puma Rally1) 4.39,6

