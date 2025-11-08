Kłopoty Eleny Rybakiny przed finałem WTA Finals. Co z meczem z Sabalenką?

Reprezentantka Kazachstanu po raz pierwszy w karierze awansowała do finału turnieju WTA Finals. 26-latka w półfinale po zaciętym, trzysetowym meczu ograła Jessicę Pegulę. Podczas meczu widać było, że Kazaszka ma problemy z prawym barkiem, który był "otejpowany". Urodzona w Moskwie zawodniczka w wywiadzie pomeczowym ujawniła, że cały sezon to balansowanie między regeneracją, a utrzymaniem formy.

Kazaszka jest znana z mocnego serwisu, ale jej przeciwniczka nie ustępuje jej w tym elemencie ani o krok. Z tego względu problemy zdrowotne Rybakiny mogą zaważyć na końcowym rezultacie spotkania.

Szósta zawodniczka rankingu WTA nie traci jednak nadziei na odpowiednie przygotowanie i regenerację do finałowego meczu, choć zaznacza, że nie chce pogorszyć sytuacji, mimo tego, że jest to ostatni mecz w sezonie. Rybakina dodała, że razem ze sztabem będą reagować na bieżąco i liczy na to, że wszystko ułoży się po jej myśli.

Relacja na żywo z finału WTA Finals dostępna TUTAJ.

