Lider zwycięski w kwalifikacjach! Slaby wynik Verstappena

Lider klasyfikacji generalnej Brytyjczyk Lando Norris (McLaren) wygrał kwalifikacje przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Brazylii, 21. rundą mistrzostw świata Formuły 1. Dopiero 16. pozycję zajął Holender Max Verstappen (Red Bull), który wciąż walczy o piąty z rzędu tytuł.

Bolid Formuły 1 zespołu McLaren na torze wyścigowym.
fot. PAP
Lando Norris wygrał kwalifikacje przed Grand Prix Brazylii

Norris, który wcześniej w sobotę wygrał także sprint, pokonał w trzeciej serii kwalifikacji okrążenie w czasie 1.09,511. Drugie miejsce, podobnie jak w sprincie, zajął Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), ze stratą 0,174 s. Trzeci wynik miał Monakijczyk Charles Leclerc (Ferrari) - 0,294 s straty.

 

Już w pierwszej serii kwalifikacji odpadł Verstappen, który ostatnio spisywał się bardzo dobrze - ma już tylko 39 punktów straty do Norrisa i 30 do Australijczyka Oscara Piastriego. Sobotnie niepowodzenie może być jednak poważnym ciosem w walce o tytuł.

 

- Nie mam przyczepności. Zero. Wspaniale – ironizował przez radio czterokrotny mistrz świata.

 

Start niedzielnego wyścigu zaplanowano na godzinę 18:00 czasu polskiego. Do końca sezonu kierowcy rywalizować będą jeszcze w Las Vegas, Katarze i Abu Zabi.

KP, PAP
