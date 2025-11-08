Lider zwycięski w kwalifikacjach! Slaby wynik Verstappena

Norris, który wcześniej w sobotę wygrał także sprint, pokonał w trzeciej serii kwalifikacji okrążenie w czasie 1.09,511. Drugie miejsce, podobnie jak w sprincie, zajął Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), ze stratą 0,174 s. Trzeci wynik miał Monakijczyk Charles Leclerc (Ferrari) - 0,294 s straty.

Już w pierwszej serii kwalifikacji odpadł Verstappen, który ostatnio spisywał się bardzo dobrze - ma już tylko 39 punktów straty do Norrisa i 30 do Australijczyka Oscara Piastriego. Sobotnie niepowodzenie może być jednak poważnym ciosem w walce o tytuł.

- Nie mam przyczepności. Zero. Wspaniale – ironizował przez radio czterokrotny mistrz świata.

Start niedzielnego wyścigu zaplanowano na godzinę 18:00 czasu polskiego. Do końca sezonu kierowcy rywalizować będą jeszcze w Las Vegas, Katarze i Abu Zabi.

KP, PAP