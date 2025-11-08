Mecz pełen zwrotów akcji w TAURON Lidze! Decydował tie-break

W 5. kolejce TAURON Ligi Metalkas Pałac mierzył się w Bydgoszczy z BKS-em BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Przed spotkaniem w tabeli wyżej plasował się zespół gościń - na czwartym miejscu z dorobkiem ośmiu punktów. Gospodynie zajmowały siódmą lokatę z pięcioma "oczkami" na koncie.

Mecz zdecydowanie lepiej otworzyła Bielsko-Biała. Podopieczne Bartłomieja Piekarczyka od samego początku dyktowały swoje warunki. Szybko wypracowały sobie przewagę, której nie oddały już do samego końca, triumfując bardzo pewnie - 25:14.

Obraz rywalizacji zmienił się w drugiej partii. Wtedy do głosu doszła Bydgoszcz. Obie drużyny grały punkt za punkt, jednak w połowie seta to Pałac przyspieszył. Ekipa prowadzona przez Martino Volpiniego odskoczyła na 12:9, a potem na 16:11. Metalkas ostatecznie triumfował do 21, wyrównując stan całej potyczki.

W trzecim secie od początku z przodu były gospodynie - prowadziły 10:6, a później 13:10. Bielsko-Biała zdołała dogonić przeciwniczki i było po 14. Od tamtego momentu Pałac ponownie przejął inicjatywę i przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę, zapewniając sobie już co najmniej jedno "oczko" do ligowej tabeli.

Czwarta odsłona zawodów została w pełni zdominowana przez drużynę przyjezdną. BKS sięgnął po pewną wiktorię w przekonującym stylu - do 13, doprowadzając tym samym do decydującej rozgrywki.

W tie-breaku oglądaliśmy kolejny zwrot akcji. Tym razem przeważały gospodynie, które już na starcie odjechały na 4:0. W kolejnych fazach Pałac kontrolował wydarzenia na parkiecie - było 9:4 czy 11:8. Ostatecznie Bydgoszcz zwyciężyła 15:12.

Metalkas Pałac Bydgoszcz - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała 3:2 (14:25, 25:21, 25:20, 13:25, 15:12)

Metalkas Pałac Bydgoszcz: Eleni Baka, Dominika Witkowska, Victoria Foucher, Pola Nowakowska, Marta Pol, Marta Łyczakowska, Oliwia Ziółkowska (libero) - Nelly Adamczewska, Monika Głodzińska, Wiktoria Makarewicz, Paulina Jędrzejczak, Julia Sobalska, Gabriela Dębowska, Monika Jagła (libero).

BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała: Martyna Borowczak, Marta Orzyłowska, Kertu Laak, Reka Bozoki-Szedmak, Aleksandra Gryka, Wiktoria Szewczyk, Adriana Adamek (libero) - Ljubica Kecman, Klaudia Nowakowska, Martyna Podlaska, Nikola Abramajtys, Agata Michalewicz, Zuzanna Suska (libero).