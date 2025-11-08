Milicic wysłał powołania. Jest wyczekiwany debiutant

Po udanym występie na Eurobaskiecie polscy koszykarze rozpoczynają walkę o mistrzostwa świata. Pierwsze zgrupowanie rozpocznie się 24 listopada w Gdyni. Nasi koszykarze rozegrają dwa spotkania, w których przeciwnikami będą Austria i Holandia.

Spotkanie z Austriakami zainauguruję naszą batalię o mundial. Spotkanie odbędzie się 28 listopada o 20:45 w Polsat Plus Arenie w Gdyni. Następnie podopieczni Igora Milicicia udadzą się na wyjazd do Hagi, gdzie 1 grudnia zagrają z Holandią.

- Droga do Kataru jest długa, będzie wyczerpująca i żmudna, ale już teraz musimy podejść do każdego treningu i meczu na maksymalnym poziomie koncentracji. Chcemy zagrać na Mistrzostwach Świata i kontynuować naszą misję propagowania polskiej koszykówki w Europie i na świecie - skomentował Igor Milicic na łamach portalu koszkadra.pl.

Trener powołał wąską kadrę składającą się z 15 nazwisk, którzy powalczą o komplet punktów w dwóch meczach.

Cieszyć może obecność jednego z najlepszych zawodników wrześniowego turnieju, wybranego do drugiej najlepszej szóstki mistrzostw, czyli Jordana Loyda. Nie zabrakło również, będących od lat filarami kadry Mateusza Ponitki, Michała Sokołowskiego i Aleksandra Balcerowskiego.

Ekscytację budzi możliwość pokazania się po raz pierwszy przed polską publicznością Jerricka Hardinga, naturalizowanego Amerykanina, który polski paszport otrzymał w tym samym czasie co Loyd. Polscy kibice namiastkę gry rozgrywającego mogli zobaczyć w październikowym starciu Rytasu BC i Legii Warszawa w ramach koszykarskiej Ligi Mistrzów. Harrding zakończył mecz z dorobkiem 20 punktów, dwóch asyst i trzech zbiórek.

Kadra reprezentacji Polski w koszykówce na spotkania z Austrią i Holandią:

1. Aleksandar Balcerowski (Unicaja Malaga)

2. Jakub Garbacz (AMW Arka Gdynia)

3. Tomasz Gielo (King Szczecin)

4. Jerrick Harding (BC Rytas Wilno)

5. Łukasz Kolenda (Rostock Seawolves)

6. Jordan Loyd (Anadolu Efes Stambuł)

7. Kamił Łączyński (AMW Arka Gdynia)

8. Dominik Olejniczak (Bertram Derthona Tortona)

9. Andrzej Pluta (Legia Warszawa)

10. Mateusz Ponitka (Bahcesehir Koleji Stambuł)

11. Michał Sokołowski (bez klubu)

12. Jakub Szumert (Zastal Zielona Góra)

13. Jakub Urbaniak (WKS Śląsk Wrocław)

14. Jarosław Zyskowski (AMW Arka Gdynia)

15. Przemysław Żołnierewicz (King Szczecin)

