Nie żyje jeden z najlepszych bramkarzy w historii Polski

O śmierci związanego z łódzkim klubem legendarnego bramkarza poinformował w sobotę Jacek Bogusiak, kustosz tradycji Łódzkiego Klubu Sportowego.

Kosyl niemal przez całą karierę zawodniczą występował w ŁKS (1962–83), z przerwą spowodowaną służbą wojskową. W tym okresie grał w Legii Warszawa (1964–67). Był uznawany za jednego z najwybitniejszych bramkarzy w historii polskiego hokeja.

W sumie w 20 sezonach ligowych wystąpił w 559 meczach. Zasłynął strzelając gola... z gry. Zdobył tytuł mistrza Polski i wicemistrzostwo z Legią (1966-67) oraz brązowy medal z ŁKS (1971).

W reprezentacji Polski w latach 1964-76 zagrał w 137 meczach. Z drużyną narodową wystąpił w dwóch turniejach olimpijskich – w Sapporo (1972) i Innsbrucku (1976) oraz w siedmiu mistrzostwach świata.

Po zakończeniu kariery zawodniczej był trenerem pierwszej drużyny ŁKS, szkolił też juniorów w Łódzkim Ośrodku Sportu oraz Łódzkim Klubie Hokejowym, który organizuje turniej młodzieżowy Kosyl Cup.