Nie żyje znany polski trener piłkarski. Poprowadził klub do sensacyjnego sukcesu

Piłka nożna

Nie żyje Horst Panic, polski trener piłkarski. Miał 87 lat.

Płonąca świeczka typu tealight na ziemi.
fot. PAP
Zmarł Horst Panic, legendarny trener Górnika Wałbrzych
  • Zmarł legendarny trener Górnika Wałbrzych, Horst Panic
  • Miał 87 lat
  • Wprowadził Górnika Wałbrzych do ekstraklasy w 1983 roku
  • Prowadził również Chrobrego Głogów i Amicę Wronki

Jak poinformował klub Górnik Wałbrzych, w piątek 6 listopada w wieku 87 lat zmarł legendarny trener tego klubu, Horst Panic. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje weteran sportów walki

 

Szkoleniowiec w 1983 roku po raz pierwszy prowadził zespół z Wałbrzycha na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce. Po rundzie jesiennej Górnik prowadził nawet w tabeli ekstraklasy, ostatecznie na koniec sezonu zajmując szóste miejsce.

 

Później prowadził między innymi Chrobrego Głogów czy Amicę Wronki.

 

Wcześniej występował na pozycji napastnika między innymi w Bielawiance Bielawa czy Górniku Wałbrzych.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sturm Graz - Nottingham Forest. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 