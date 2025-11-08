Nie żyje znany polski trener piłkarski. Poprowadził klub do sensacyjnego sukcesu

Jak poinformował klub Górnik Wałbrzych, w piątek 6 listopada w wieku 87 lat zmarł legendarny trener tego klubu, Horst Panic.

Szkoleniowiec w 1983 roku po raz pierwszy prowadził zespół z Wałbrzycha na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce. Po rundzie jesiennej Górnik prowadził nawet w tabeli ekstraklasy, ostatecznie na koniec sezonu zajmując szóste miejsce.

Później prowadził między innymi Chrobrego Głogów czy Amicę Wronki.

Wcześniej występował na pozycji napastnika między innymi w Bielawiance Bielawa czy Górniku Wałbrzych.

BS, Polsat Sport