Nie żyje znany polski trener piłkarski. Poprowadził klub do sensacyjnego sukcesu
Nie żyje Horst Panic, polski trener piłkarski. Miał 87 lat.
Zmarł Horst Panic, legendarny trener Górnika Wałbrzych
- Zmarł legendarny trener Górnika Wałbrzych, Horst Panic
- Miał 87 lat
- Wprowadził Górnika Wałbrzych do ekstraklasy w 1983 roku
- Prowadził również Chrobrego Głogów i Amicę Wronki
Jak poinformował klub Górnik Wałbrzych, w piątek 6 listopada w wieku 87 lat zmarł legendarny trener tego klubu, Horst Panic.
ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje weteran sportów walki
Szkoleniowiec w 1983 roku po raz pierwszy prowadził zespół z Wałbrzycha na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce. Po rundzie jesiennej Górnik prowadził nawet w tabeli ekstraklasy, ostatecznie na koniec sezonu zajmując szóste miejsce.
Później prowadził między innymi Chrobrego Głogów czy Amicę Wronki.
Wcześniej występował na pozycji napastnika między innymi w Bielawiance Bielawa czy Górniku Wałbrzych.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sturm Graz - Nottingham Forest. Skrót meczu