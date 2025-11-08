Novak Djokovic wycofał się z ATP Finals! On zastąpi legendarnego Serba
Novak Djokovic wycofał się z ATP Finals 2025. W miejsce legendarnego Serba w turnieju zagra Włoch Lorenzo Musetti.
W sobotę Djokovic wygrał turniej w Atenach, sięgając po 101. tytuł rangi ATP w karierze. W finale Serb pokonał Musettiego, tym samym - jak się wówczas wydawało - eliminując Włocha z turnieju ATP Finals. Musetti musiał bowiem sięgnąć po końcowy triumf w tych zawodach, żeby zakwalifikować się do ATP Finals w Turynie.
Tuż po finale w Atenach okazało się jednak, że Djokovic wycofał się z ATP Finals. Tym samym do głównej drabinki wskoczył pierwszy rezerwowy, czyli... Musetti.
- Wyczekiwałem rywalizacji w Turynie, ale po finale w Atenach z przykrością muszę poinformować o wycofaniu się z powodu dokuczającej mi kontuzji - napisał Djokovic na Instagramie.
Tytułu mistrzowskiego broni Jannik Sinner. Rok temu w finale Włoch w dwóch setach pokonał Amerykanina Taylora Fritza.
Grupa Jimmy'ego Connorsa:
Carlos Alcaraz
Lorenzo Musetti
Taylor Fritz
Alex de Minaur
Grupa Bjorna Borga:
Jannik Sinner
Alexander Zverev
Ben Shelton
Felix Auger-Aliassime
