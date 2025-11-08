Novak Djokovic wycofał się z ATP Finals! On zastąpi legendarnego Serba

W sobotę Djokovic wygrał turniej w Atenach, sięgając po 101. tytuł rangi ATP w karierze. W finale Serb pokonał Musettiego, tym samym - jak się wówczas wydawało - eliminując Włocha z turnieju ATP Finals. Musetti musiał bowiem sięgnąć po końcowy triumf w tych zawodach, żeby zakwalifikować się do ATP Finals w Turynie.

Tuż po finale w Atenach okazało się jednak, że Djokovic wycofał się z ATP Finals. Tym samym do głównej drabinki wskoczył pierwszy rezerwowy, czyli... Musetti.

- Wyczekiwałem rywalizacji w Turynie, ale po finale w Atenach z przykrością muszę poinformować o wycofaniu się z powodu dokuczającej mi kontuzji - napisał Djokovic na Instagramie.

Tytułu mistrzowskiego broni Jannik Sinner. Rok temu w finale Włoch w dwóch setach pokonał Amerykanina Taylora Fritza.

Grupa Jimmy'ego Connorsa:

Carlos Alcaraz

Lorenzo Musetti

Taylor Fritz

Alex de Minaur

Grupa Bjorna Borga:

Jannik Sinner

Alexander Zverev

Ben Shelton

Felix Auger-Aliassime

Transmisje ATP Finals na sportowych antenach Polsatu.

BS, Polsat Sport