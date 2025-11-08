Novak Djokovic wycofał się z ATP Finals! On zastąpi legendarnego Serba

Tenis

Novak Djokovic wycofał się z ATP Finals 2025. W miejsce legendarnego Serba w turnieju zagra Włoch Lorenzo Musetti.

Novak Djoković podaje rękę po wygranym meczu tenisowym.
fot. PAP
Novak Djokovic wycofał się z ATP Finals 2025.

W sobotę Djokovic wygrał turniej w Atenach, sięgając po 101. tytuł rangi ATP w karierze. W finale Serb pokonał Musettiego, tym samym - jak się wówczas wydawało - eliminując Włocha z turnieju ATP Finals. Musetti musiał bowiem sięgnąć po końcowy triumf w tych zawodach, żeby zakwalifikować się do ATP Finals w Turynie.

 

Tuż po finale w Atenach okazało się jednak, że Djokovic wycofał się z ATP Finals. Tym samym do głównej drabinki wskoczył pierwszy rezerwowy, czyli... Musetti.

 

- Wyczekiwałem rywalizacji w Turynie, ale po finale w Atenach z przykrością muszę poinformować o wycofaniu się z powodu dokuczającej mi kontuzji - napisał Djokovic na Instagramie.

 

Tytułu mistrzowskiego broni Jannik Sinner. Rok temu w finale Włoch w dwóch setach pokonał Amerykanina Taylora Fritza.

 

Grupa Jimmy'ego Connorsa:

 

Carlos Alcaraz

Lorenzo Musetti

Taylor Fritz

Alex de Minaur

 

Grupa Bjorna Borga:

 

Jannik Sinner

Alexander Zverev

Ben Shelton

Felix Auger-Aliassime

 

Transmisje ATP Finals na sportowych antenach Polsatu.

BS, Polsat Sport
