PKO BP Ekstraklasa: GKS Katowice - Piast Gliwice. Relacja live i wynik na żywo
GKS Katowice - Piast Gliwice to spotkanie w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Piast Gliwice na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 20:15.
Katowiczanie w tak dobrej dyspozycji w tym sezonie jeszcze nie byli. Zawodnicy trenera Góraka notują serię czterech zwycięstw z rzędu w pucharze i lidze. W ostatniej kolejce bez najmniejszych problemów pokonali Bruk-Bet Termalicę 3:0 i powiększyli przewagę nad strefą spadkową do siedmiu "oczek".
Zdecydowanie gorsza sytuacja jest w Piaście Gliwice. Drużynę od spotkania z Arką Gdynia prowadzi Daniel Myśliwiec, pod jego wodzą gliwiczanie jeszcze w lidze nie wygrali. W swoim debiucie przegrał 1:2 z Arką, a w ostatniej kolejce zremisował bezbramkowo z Koroną Kielce. Z ośmioma punktami i tylko jednym zwycięstwem na koncie Piast zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.
