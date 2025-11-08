PKO BP Ekstraklasa: Lechia Gdańsk - Widzew Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Lechia nie ma za sobą dobrego okresu. Gdańszczanie w ostatniej kolejce przegrali przed własną publicznością z Radomiakiem Radom 1:2. Zawodnicy Johna Carvera w ostatnich pięciu spotkaniach ligowych triumfowali tylko raz, pokonali 2:1 ostatniego w tabeli Piasta Gliwice. Sytuacja ekipy z Gdańska w tabeli zaczyna wyglądać coraz gorzej, do miejsca gwarantującego utrzymanie traci już pięć punktów.





Widzew do spotkania w Gdańsku przystępuje po remisie 1:1 w hitowym starciu z Legią Warszawa. Drużyna, w którą jak na polskie warunki zainwestowano ogromne środki finansowe, gra poniżej oczekiwań i nie może złapać odpowiedniego rytmu. Szczególnie źle łodzianie punktują na wyjazdach - w roli gościa rozegrali sześć spotkań, z których przegrali pięć, a wygrali zaledwie jedno.





Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Widzew Łódź na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 14:45.

ST, Polsat Sport