PKO BP Ekstraklasa: Motor Lublin - Wisła Płock. Relacja live i wynik na żywo

Lublinianie wreszcie zaczęli punktować. W ostatniej kolejce zremisowali na wyjeździe z Lechem Poznań 2:2, a wcześniej pokonali przed własną publicznością Widzew Łódź 3:0. Zwycięstwo nad łodzianami zakończyło ich niechlubną serię - sześciu meczów bez zwycięstwa. Dobre rezultaty w ostatnim czasie sprawiły, że Motor ma dosyć bezpieczną, pięciopunktową przewagę nad strefą spadkową.





Drużyna z Płocka z pewnością nie spogląda na dół tabeli. Zawodnicy Mariusza Misiury są absolutną rewelacją ligi i po 14 kolejkach znajdują się na pozycji wicelidera, ustępują jedynie Górnikowi Zabrze. Płocczanie notują serię pięciu ligowych meczów bez porażki, a kluczem do świetnych wyników jest ich żelazna defensywa. Wisła traci najmniej goli w całej lidze - w trzynastu spotkaniach przeciwnicy tylko dziewięciokrotnie pokonywali bramkarza Rafała Leszczyńskiego.





Relacja live i wynik na żywo meczu Motor Lublin - Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 17:30.





ST, Polsat Sport