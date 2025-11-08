PlusLiga: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – JSW Jastrzębski Węgiel. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i JSW Jastrzębski Węgiel zmierzą się w spotkaniu 4. kolejki siatkarskiej PlusLigi. Kto będzie górą w tym meczu? Relacja live i wynik na żywo spotkania ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – JSW Jastrzębski Węgiel od godz. 14:45 na Polsatsport.pl.

Czas na kolejne spotkanie siatkarskiej PlusLigi, w którym zobaczymy rywalizację ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i JSW Jastrzębskiego Węgla. Mecz, który od lat rozbudza emocje kibiców tym razem toczy się między drużynami grającymi w środku tabeli.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tego w historii polskiej siatkówki nie było jeszcze nigdy! Hegemoni zdetronizowani

 

Jastrzębski Węgiel w tym sezonie dwukrotnie zwyciężał i przegrał tylko raz – na własnym terenie z PGE Projektem Warszawa (0:3). Znacznie gorzej wygląda sytuacja ich rywali, którzy nie zdobyli jeszcze pełnej puli punktowej.

 

Mowa o ZAKSIE, która ma na koncie trzy porażki i dwa zdobyte punkty. Zapunktować udało się po tie-breakach z Bogdanką LUK Lublin i PGE GiEK Skrą Bełchatów, ale styl gry drużyny trenera Andrei Gianiego wciąż pozostawia wiele miejsca do poprawy. Czy pierwszą wygraną uda się zdobyć w meczu z jastrzębianami? Przekonamy się w sobotę.

 

Relacja live i wynik na żywo spotkania ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – JSW Jastrzębski Węgiel od godz. 14:45 na Polsatsport.pl.

