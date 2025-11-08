Polska siatkarka podbija Brazylię. Kolejny tytuł MVP!

Zespół Dentil/Praia Clube tylko w pierwszym secie, przegranym 24:26, był równorzędnym rywalem dla ekipy polskiej rozgrywającej. W dwóch kolejnych partiach Gerdau Minas triumfował do 18 i 17.

Duża w tym zasługa Julii Nowickiej, która nie tylko kapitalnie rozdzielała piłki, ale i sama zdobyła 3 punkty. 27-latka została wybrana - już po raz drugi w tym sezonie - MVP spotkania, a brazylijska prasa wręcz rozpływała się w zachwytach nad jej grą.

"Minas nie dało rywalkom żadnych szans, głównie dzięki mistrzowskiej dyspozycji bloku oraz Julii Nowickiej, która była zaangażowana praktycznie w każdą akcję, doskonale czytała grę i słusznie otrzymała statuetkę Viva Volei Trophy dla MVP meczu" - czytamy w "Globo".

Po czterech kolejkach drużyna Polki ma na koncie komplet zwycięstw i z 11 punktami na koncie zajmuje 2. miejsce w ligowej tabeli.

Gerdau/Minas to drugi zagraniczny klub Nowickiej. Karierę zaczynała w Szczyrku, później grała w Bydgoszczy, Bielsku-Białej i Grot Budowlanych Łódź. Następnie wyjechała do Niemiec, by bronić barw Allianz MTV Stuttgart. Od 2022 roku ponownie zasiliła szeregi BKS-u BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Z zespołem zdobyła Puchar i Superpuchar Polski oraz brązowy medal Tauron Ligi.

Podczas Gali Polskiej Ligi Siatkówki 2024 została siatkarką sezonu 2023/2024 Tauron Ligi.