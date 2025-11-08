Poznaliśmy terminarz mistrzostw Europy siatkarzy 2026. Kiedy grają Polacy?

W 2026 roku zostaną rozegrane mistrzostwa Europy siatkarzy. Najważniejsza impreza sezonu reprezentacyjnego odbędzie się w czterech krajach, a CEV ogłosiła terminarz tego turnieju. Jakie są daty i godziny meczów? Kiedy grają Polacy? Sprawdź terminarz mistrzostw Europy siatkarzy.

Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn 2026 odbędą się w dniach 9–26 września. Będzie to najważniejsza impreza dla reprezentacji Polski w przyszłym sezonie. Do walki o tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu staną 24 reprezentacje. Triumfator ME 2026 wywalczy awans na igrzyska olimpijskie Los Angeles 2028.

Zobacz także: Polacy mogli trafić gorzej? Oto "grupa śmierci" ME siatkarzy 2026

 

Turniej zostanie rozegrany w czterech krajach, współgospodarzami będą Rumunia, Bułgaria, Finlandia oraz Włochy. Grupa A swoje spotkania będzie rozgrywała w Modenie (mecz otwarcia w Neapolu), grupa B - w Sofii, grupa C - w Tampere, a grupa D w mieście Kluż-Napoka. Mecze 1/8 finału i ćwierćfinały zostaną rozegrane w Turynie, Mediolanie i Sofii. Decydujące spotkania turnieju odbędą się w Mediolanie.

 

Siatkarze reprezentacji Polski zagrają w grupie B, która swoje mecze będzie rozgrywała w Sofii. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia w pierwszej fazie turnieju będą rywalizowali z Bułgarią, Macedonią Północną, Ukrainą, Portugalią oraz Izraelem.

 

Poprzednie mistrzostwa Europy siatkarzy rozegrano w 2023 roku. Złoty medal wywalczyła reprezentacja Polski, która w finale rozegranym w Rzymie pokonała Włochy 3:0.

 

Terminarz Mistrzostw Europy siatkarzy 2026 w galerii zdjęć:

 

