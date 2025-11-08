Słynne siatkarskie rodziny. Jaki ojciec, taki syn!

Siatkówka

Jaka matka, taka córka, jaki ojciec, taki syn! Słynne siatkarskie rodziny, czyli kiedy dziecko poszło w ślady jednego z rodziców.

Wybitni polscy siatkarze, słynne polskie siatkarki i inni - sprawdźcie, w których rodzinach siatkarskie tradycje są kontynuowane z pokolenia na pokolenie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tak dziś wygląda Katarzyna Skowrońska. Słynna siatkarka nadal zachwyca (ZDJĘCIA)

 

Słynne siatkarskie rodziny, czyli dziecko, które poszło w ślady jednego z rodziców.

 

 

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
FABIAN DRZYZGAINNEMICHAŁ WINIARSKISIATKÓWKATOMASZ FORNALWOJCIECH DRZYZGA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Szalpuk na innej pozycji? "Miałem ciągotki..."
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 