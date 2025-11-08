Przed nami niezwykle ekscytujące starcie tegorocznej TAURON Ligi siatkarek! Tym razem na boisko w Bydgoszczy wyjdą zawodniczki miejscowego Pałacu oraz BKS BOSTIK. Stawką jak zwykle są punkty w tabeli, ale obie ekipy nie zamierzają odpuszczać nawet na krok.

ZOBACZ TAKŻE: Koszmar siatkarskiego gwiazdora. "Jego przyszłość jest zagrożona"

Siatkarki z Bydgoszczy nie mogą narzekać na początek tego sezonu. Na start przegrały co prawda z Radomką Radom, ale później pokonały po tie-breaku Sokół Mogilno, a następnie bez straty seta rozprawiły się ze Stalą Mielec.

Swoje ambicje pokazuje również ekipa z Bielska-Białej, która przegrała tylko z faworytem do medali – Developresem Rzeszów. Poza tym siatkarki z południa kraju pokonał Stal Mielec, Chemik Police i Volley Wrocław. Ostatnie spotkanie zakończyło się dopiero po tie-breaku.

Relacja live i wynik na żywo meczu Metalkas Pałac Bydgoszcz – BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała od godz. 12:30 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport