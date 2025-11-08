Obie panie w półfinałach zaprezentowały się znakomicie i wraz ze swoimi przeciwniczkami zagrały prawdziwy tenisowy spektakl. Jako pierwsze na kort wyszły Jelena Rybakina i Jessica Pegula. I choć premierowa odsłona należała do Amerykanki, Kazaszka zdołała odwrócić losy tego meczu i zwyciężyła 4:6, 6:4, 6:3.

Starcie Aryny Sabalenki z Amandą Anisimovą było równie pasjonujące. Liderka światowych list zdecydowanie wygrała pierwszą partię, ale w drugiej wyraźnie lepsza była już Amerykanka. Trzecią, decydującą odsłonę, na swoją korzyść rozstrzygnęła Białorusinka (6:3, 3:6, 6:3).

Turniej WTA Finals, znany wcześniej pod nazwą WTA Championships, rozgrywany jest od 1972 roku. Występuje w nim osiem najlepszych zawodniczek sezonu. Ostatnią, która obroniła tytuł, była Amerykanka Serena Williams, najlepsza w latach 2012-2014. Najwięcej razy - osiem - w imprezie tej zwyciężyła reprezentująca USA Martina Navratilova.

Początek o godzinie 15:00.

KP, Polsat Sport