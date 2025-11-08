Zwycięstwo! Reprezentacja Polski wygrała turniej

W czwartek Biało-Czerwoni pokonali Włochów 4:2 (3:1, 1:0, 0:1), dzień później ulegli po dogrywce Słoweńcom 2:3 (2:1, 0:0, 0:1 - 0:1).

We wcześniejszym sobotnim spotkaniu Italia wygrała ze Słowenią 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).

Podczas sosnowieckiego turnieju w roli selekcjonera Polaków zadebiutował Fin Pekka Tirkkonen, na co dzień pracujący w GKS Tychy. Na początku października zastąpił Roberta Kalabera. Słowak pracował z reprezentacją pięć lat, jego kontrakt wygasł z końcem czerwca.

Europejski Puchar Narodów to nowy cykl zawodów, kolejne odbędą się w grudniu na Węgrzech i w lutym w Wielkiej Brytanii.

Listopadowym turniejem Polacy rozpoczęli przygotowania do MŚ Dywizji 1A, które – też na sosnowieckim lodowisku - rozegrane zostaną w dniach 2-8 maja 2026. Biało-Czerwoni rywalizować w nich będą o awans do elity z Francją, Kazachstanem, które spadły z najwyższej grupy, Ukrainą, Japonią i Litwą, która awansowała z niższej dywizji.

Wszyscy rywale Polaków w turnieju EPN wystąpią w najbliższych MŚ elity.

Polska - W. Brytania 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Bramka: Paweł Zygmunt (18).

Kary: Polska – 2; W. Brytania – 8 minut.

Polska: Michał Kieler – Bartosz Ciura, Mateusz Bryk, Paweł Zygmunt, Dominik Paś, Sebastian Brynkus – Kamil Górny, Oliwier Kurnicki, Mateusz Michalski, Filip Komorski, Alan Łyszczarczyk – Mateusz Zieliński, Bartosz Florczak, Jakub Ślusarczyk, Szymon Kiełbicki, Jakub Lewandowski – Adrian Jaworski, Kacper Maciaś, Łukasz Krzemień, Mikołaj Syty, Adrian Gromadzki.

Tabela końcowa turnieju:

(mecze, punkty, bramki)



1. Polska 3 7 7-5

2. Włochy 3 5 10-10

3. Słowenia 3 5 10-6

4. Wielka Brytania 3 1 5-11