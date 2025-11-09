8:0! Ewa Pajor wróciła do gry

Pajor doznała kontuzji w meczu z Atletico Madryt, który odbył się 12 października. Polska napastniczka przez uraz kolana opuściła trzy spotkania, w tym mecz z Romą w Lidze Mistrzyń.

ZOBACZ TAKŻE: Roman Kosecki nie gryzł się w język! "Chłopczyku"

Zawodniczka znad Wisły wróciła do gry w niedzielę 9 listopada. To właśnie wtedy Barcelona zmierzyła się na swoim stadionie z ekipą Deportivo Abanca. Pajor pojawiła się na murawie w 58. minucie, zajmując miejsce Claudii Pini.

Jeszcze przed wejściem reprezentantki Polski na boisko wynik spotkania był już praktycznie ustalony. "Duma Katalonii" była bowiem w stanie wypracować aż ośmiobramkową przewagę jeszcze przed przerwą. W drugiej części rywalizacji żadna z ekip nie była w stanie zmienić wyniku starcia.

Barcelona Femeni obecnie plasuje się na pierwszym miejscu w tabeli ligowej z 27 punktami zdobytymi w dziesięciu spotkaniach. Pajor i jej koleżanki z szatni w tym sezonie zmagań na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Hiszpanii przegrały tylko jedno spotkanie.

AA, Polsat Sport