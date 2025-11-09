8:0! Ewa Pajor wróciła do gry

Piłka nożna

FC Barcelona Femeni pokonała Deportivo Abanca 8:0 w meczu ligi hiszpańskiej. Do gry wróciła Ewa Pajor, która ostatnio zmagała się z kontuzją.

Piłkarka w stroju Barcelony krzyczy z radości podczas meczu
fot. PAP
Barcelona z Ewą Pajor w składzie wygrała 8:0

Pajor doznała kontuzji w meczu z Atletico Madryt, który odbył się 12 października. Polska napastniczka przez uraz kolana opuściła trzy spotkania, w tym mecz z Romą w Lidze Mistrzyń. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Roman Kosecki nie gryzł się w język! "Chłopczyku"

 

Zawodniczka znad Wisły wróciła do gry w niedzielę 9 listopada. To właśnie wtedy Barcelona zmierzyła się na swoim stadionie z ekipą Deportivo Abanca. Pajor pojawiła się na murawie w 58. minucie, zajmując miejsce Claudii Pini.

 

Jeszcze przed wejściem reprezentantki Polski na boisko wynik spotkania był już praktycznie ustalony. "Duma Katalonii" była bowiem w stanie wypracować aż ośmiobramkową przewagę jeszcze przed przerwą. W drugiej części rywalizacji żadna z ekip nie była w stanie zmienić wyniku starcia.

 

Barcelona Femeni obecnie plasuje się na pierwszym miejscu w tabeli ligowej z 27 punktami zdobytymi w dziesięciu spotkaniach. Pajor i jej koleżanki z szatni w tym sezonie zmagań na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Hiszpanii przegrały tylko jedno spotkanie.

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
DEPORTIVO ABANCAEWA PAJORFC BARCELONA FEMENIHISZPANIAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Lech pokazał warunki w szatni na stadionie Rayo. Dosadna reakcja Hajty
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 