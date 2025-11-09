Aryna Sabalenka zabrała głos! Tak skomentowała porażkę w WTA Finals

Tenis

Aryna Sabalenka przegrała finał turnieju WTA Finals. Lepsza od niej okazała się Jelena Rybakina. Białorusinka postanowiła zabrać głos po zakończeniu rywalizacji w Rijadzie.

Aryna Sabalenka z wyrazem rozczarowania na twarzy
fot. AFP
Aryna Sabalenka przegrała finał WTA Finals, ale pozostaje liderką rankingu

Za nami ostatnie mecze tegorocznej edycji WTA Finals. W finale rywalizacji singlistek naprzeciwko siebie stanęły Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka. Po godzinie i 48 minutach gry po zwycięstwo sięgnęła zawodniczka z Kazachstanu, triumfując 6:3, 7:6 (7-0).

 

Tenisistka z Mińska po zakończeniu zmagań w Rijadzie opublikowała post na swoim oficjalnym profilu na Instagramie.

 

"Nie na taki wynik liczyłam, ale jestem wdzięczna, że udało mi się dostać do finału. Dziękuję kibicom za to, że czuję się tu tak mile widziana, na tym stadionie panuje wyjątkowa atmosfera. I dziękuję mojemu zespołowi, wszyscy sprawiliście, że zaniemówiłam na boisku. A tak serio, jestem bardzo wdzięczna za was wszystkich. Mamy tyle powodów do dumy" - napisała 27-latka. 

 

Chociaż Białorusinka musiała zadowolić się tylko mianem finalistki, to nadal może być zadowolona z zakończonego właśnie sezonu. Warto bowiem przypomnieć, że Sabalenka ciągle plasuje się na pierwszym miejscu w rankingu WTA.

AA, Polsat Sport
