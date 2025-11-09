Betclic 1 Liga: GKS Tychy - Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

GKS Tychy - Pogoń Grodzisk Mazowiecki to spotkanie w ramach 16. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Tychy - Pogoń Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 17:00.

Tyszanie w ostatnich tygodniach prezentują się fatalnie. Ostatnie dziewięć ligowych potyczek to osiem porażek. W tym czasie jedyną drużyną, która nie zdołała pokonać GKS-u, była Wieczysta Kraków. Z uwagi na rozczarowujące rezultaty funkcję pierwszego trenera przestał pełnić Artur Skowronek. W ostatniej kolejce GKS przegrał w derbowym starciu na Stadionie Śląskim z Ruchem Chorzów 1:2.

Pogoń w tym sezonie to największe pozytywne zaskoczenie. Beniaminek z Grodziska Mazowieckiego swój skład opiera na bardzo młodych zawodnikach, wypożyczonych między innymi z Legii Warszawa. Ostatnia ligowa porażka drużyny Piotra Stokowca miała miejsce pod koniec sierpnia - przegrała wtedy ona z Polonią Warszawa 1:2. Po zwycięstwie w 15. kolejce rewelacja sezonu wskoczyła na miejsce dające bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Liderem drużyny jest jej napastnik - Rafał Adamski, który strzelił już w tym sezonie 10 bramek i zanotował 5 asyst, i w klasyfikacji kanadyjskiej ustępuje jedynie Angelowi Rodado.

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Tychy - Pogoń Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 17:00.

ST, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGABETCLIC 1 LIGAGKS TYCHYPIŁKA NOŻNAPOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKIRELACJA LIVE

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 