Betclic 1 Liga: GKS Tychy - Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Relacja live i wynik na żywo

Tyszanie w ostatnich tygodniach prezentują się fatalnie. Ostatnie dziewięć ligowych potyczek to osiem porażek. W tym czasie jedyną drużyną, która nie zdołała pokonać GKS-u, była Wieczysta Kraków. Z uwagi na rozczarowujące rezultaty funkcję pierwszego trenera przestał pełnić Artur Skowronek. W ostatniej kolejce GKS przegrał w derbowym starciu na Stadionie Śląskim z Ruchem Chorzów 1:2.





Pogoń w tym sezonie to największe pozytywne zaskoczenie. Beniaminek z Grodziska Mazowieckiego swój skład opiera na bardzo młodych zawodnikach, wypożyczonych między innymi z Legii Warszawa. Ostatnia ligowa porażka drużyny Piotra Stokowca miała miejsce pod koniec sierpnia - przegrała wtedy ona z Polonią Warszawa 1:2. Po zwycięstwie w 15. kolejce rewelacja sezonu wskoczyła na miejsce dające bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Liderem drużyny jest jej napastnik - Rafał Adamski, który strzelił już w tym sezonie 10 bramek i zanotował 5 asyst, i w klasyfikacji kanadyjskiej ustępuje jedynie Angelowi Rodado.





Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Tychy - Pogoń Grodzisk Mazowiecki na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 17:00.

ST, Polsat Sport