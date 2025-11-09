Betclic 1 Liga: Odra Opole - Górnik Łęczna. Relacja live i wynik na żywo

Opolanie porażką 1:2 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki przerwali swoją znakomitą serię. Drużyna Jarosława Skrobacza była przed tą konfrontacją niepokonana w lidze od siedmiu spotkań. Dzięki satysfakcjonującym rezultatom Odra zwiększyła dystans od strefy spadkowej do siedmiu "oczek". W międzyczasie ekipa ze stolicy Opolszczyzny po porażce 0:2 z Piastem Gliwice pożegnała się z Pucharem Polski.





W zdecydowanie gorszym położeniu znajduje się Górnik. Łęcznianie w obecnej kampanii odnieśli zaledwie jedno zwycięstwo - w 12. kolejce pokonali 2:0 Miedź Legnicę. Trudno się zatem dziwić, że podopieczni Daniela Ruska, a wcześniej Macieja Stolarczyka, w ligowej tabeli ulokowani są niemal na samym dole. Zespół z Łęcznej w piętnastu kolejkach uzbierał zaledwie dziesięć punktów, podobnie jak zamykający tabelę Znicz Pruszków.





Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 12:00.

ST, Polsat Sport