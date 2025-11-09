Betclic 1 Liga: Śląsk Wrocław - Polonia Bytom. Relacja live i wynik na żywo

Stadion we Wrocławiu to prawdziwa twierdza. Śląsk w roli gospodarza rozegrał w tym sezonie osiem spotkań - wygrał sześć i dwa zremisował. Na wyjazdach nie jest już tak kolorowo, w minionej kolejce mimo prowadzenia w Łodzi podopieczni Ante Simundzy finalnie przegrali z ŁKS-em 1:2. Przez tę porażkę wrocławianie stracili pozycję wicelidera. W roli gościa poradzili sobie za to w Pucharze Polski i po skromnym zwycięstwie 1:0 z Olimpią Grudziądz awansowali do 1/8 finału tych rozgrywek.





Beniaminek z Bytomia również znajduje się w czubie tabeli Betclic 1 Ligi. Po czterech ligowych meczach bez zwycięstwa Polonia odblokowała się w starciu z czerwoną latarnią ligi - Zniczem Pruszków. Zawodnicy trenera Łukasza Tomczyka wygrali 2:0. Rewelacja tego sezonu, podobnie jak ich niedzielny rywal, zagra w 1/8 finału Pucharu Polski. Ekipa z Bytomia wywalczyła awans po imponującym triumfie nad rezerwami LKS-u Goczałkowice-Zdrój. Spotkanie zakończyło się wynikiem 7:0 dla Polonii.





Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Polonia Bytom na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 14:30.

ST, Polsat Sport