Carlos Alcaraz przyłapany z polską gwiazdą! Niespodziewane spotkanie w Turynie (ZDJĘCIE)

Tenis

Trwa turniej ATP Finals w Turynie. W finałowych zmaganiach naturalnie bierze udział Hiszpan - Carlos Alcaraz. Po spotkaniu inaugurującym turniej tenisistę zauważono w towarzystwie... Arkadiusza Milika.

Carlos Alcaraz w żółtej koszulce, zamyślony
fot. AFP
Carlos Alcaraz i Arkadiusz Milik spotkali się w Turynie po meczu

Carlos Alcaraz świetnie rozpoczął tegoroczne ATP Finals. Hiszpan pokonał na otwarcie Australijczyka Alexa De Minaura 7:6(5), 6:2. W pierwszym secie 22-latek roztrwonił wysokie prowadzenie i ostatecznie wygrał dopiero po tie-breaku. Druga partia byłą już absolutną dominacją Alcaraza, który pewnie wygrał ją, jak i całe spotkanie.

Po spotkaniu hiszpańską gwiazdę zauważono w towarzystwie polskiego napastnika - Arkadiusza Milika. Zawodnik Juventusu, który wciąż leczy kontuzję, skorzystał z faktu, że ATP Finals rozgrywane są w Turynie i odwiedził arenę zmagań. Obecność polskiego piłkarza nie umknęła uwadze fotoreporterów, którzy przyłapali Milika witającego się z Alcarazem.

 


Hiszpańskiego tenisistę w grupie czekają jeszcze starcia z Amerykaninem Taylorem Fritzem i Włochem Lorenzo Musettim.

Transmisje meczów ATP Finals 2025 w Turynie na sportowych antenach Polsatu.

ST, Polsat Sport
ALEX DE MINAURARKADIUSZ MILIKATP FINALSCARLOS ALCARAZTENISTURNIEJE ATP I WTATURYN
