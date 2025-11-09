Carlos Alcaraz przyłapany z polską gwiazdą! Niespodziewane spotkanie w Turynie (ZDJĘCIE)

Carlos Alcaraz świetnie rozpoczął tegoroczne ATP Finals. Hiszpan pokonał na otwarcie Australijczyka Alexa De Minaura 7:6(5), 6:2. W pierwszym secie 22-latek roztrwonił wysokie prowadzenie i ostatecznie wygrał dopiero po tie-breaku. Druga partia byłą już absolutną dominacją Alcaraza, który pewnie wygrał ją, jak i całe spotkanie.





Po spotkaniu hiszpańską gwiazdę zauważono w towarzystwie polskiego napastnika - Arkadiusza Milika. Zawodnik Juventusu, który wciąż leczy kontuzję, skorzystał z faktu, że ATP Finals rozgrywane są w Turynie i odwiedził arenę zmagań. Obecność polskiego piłkarza nie umknęła uwadze fotoreporterów, którzy przyłapali Milika witającego się z Alcarazem.



Hiszpańskiego tenisistę w grupie czekają jeszcze starcia z Amerykaninem Taylorem Fritzem i Włochem Lorenzo Musettim.



Transmisje meczów ATP Finals 2025 w Turynie na sportowych antenach Polsatu.

ST, Polsat Sport