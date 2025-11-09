Co za końcówka! Ważne zwycięstwo Jagiellonii Białystok

Portowcy, świadomi tego, że po porażce w Płocku muszą jeszcze bardziej odrabiać straty punktowe od czołówki, ruszyli do ataków od pierwszego gwizdka Piotra Lasyka. Tyle tylko, że wystarczyła chwila nieuwagi i zmiennik Pululu, Dmitris Rallis przebiegł lewym skrzydłem pół boiska, wymanewrował obrońców gospodarzy i płaskim strzałem dał prowadzenie przyjezdnym.

ZOBACZ TAKŻE: Roman Kosecki nie gryzł się w język! "Chłopczyku"

Potem nastąpiło oblężenie bramki Miłosza Piekutowskiego, które trwało praktycznie do 90. minuty spotkania. Bramkarz Jagielloni bezapelacyjnie był najlepszym graczem swego zespołu. Już w 23. min. uratował swój zespół gdy głową strzelał Dimitros Keramitis. Cztery minuty później jednak nie miał szans przy strzale Kamila Grosickiego, któremu doskonałą piłkę w pole karne dograł Adrian Przyborek.

Jeszcze przed przerwą Piekutowski obronił dwa groźne uderzenia Przyborka i Grosickiego.

Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie. Dalej wściekle atakowali gospodarze. Swoją szansę miał Smoliński (49. min.). Ponownie lepszy był Piekutowski. Niedługo później kilka prób zdobycia prowadzenia przez gospodarzy i jedna z nich kończy się strzałem w poprzeczkę, a inne goście wybijają sprzed pola bramkowego.

Kiedy wydawało się, że mecz, mimo ogromnej przewagi gospodarzy, zakończy się remisem, Jagiellonia wyprowadziła zabójczą akcję. Po dziesiątym w tym spotkaniu rzucie rożnym dla Pogoni, piłkę przed polem karnym gości stracił Grosicki. W efekcie kontry Jesus Imaz trafił w poprzeczkę, a dobitkę wykorzystał Oskar Pietruszewski.

Dodatkowym wydarzeniem spotkania był debiut w barwach Portowców Benjamina Mendy’ego. Były mistrz świata z reprezentacją Francji i zawodnik Manchesteru City wszedł na boisko w 85. min.

Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok 1:2 (1:1)

Bramki: 0:1 Dimitris Rallis (13), 1:1 Kamil Grosicki (27), 1:2 Oskar Pietuszewski (90+2).

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Danijel Loncar, Dimitrios Keramitsis, Leonardo Koutris (85. Benjamin Mendy) - Adrian Przyborek, Mor N'Diaye (59. Jan Biegański), Fredrik Ulvestad, Kacper Smoliński (70. Paul Mukairu) - Kamil Grosicki, Rajmund Molnar (85. Kacper Kostorz).

Jagiellonia Białystok: Miłosz Piekutowski - Norbert Wojtuszek, Dusan Stojinovic, Bernardo Vital, Bartłomiej Wdowik - Sergio Lozano (55. Oskar Pietuszewski), Leon Flach (68. Taras Romanczuk), Jesus Imaz, Kamil Jóźwiak (85. Dawid Drachal), Alejandro Pozo (55. Bartosz Mazurek) - Dimitris Rallis (68. Youssuf Sylla).

Żółte kartki - Pogoń Szczecin: Mor N'Diaye, Kamil Grosicki. Jagiellonia Białystok: Dusan Stojinovic.

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom).

Widzów: 19 867.

BS, Polsat Sport, PAP