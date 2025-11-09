Dogrywka Cafe Futbol - 09.11. Kliknij i oglądaj!

Piłka nożna

Po części telewizyjnej tradycyjnie zapraszamy na Dogrywkę Cafe Futbol do internetu. Początek około godziny 12:20. Transmisja na Polsatsport.pl.

Logo programu Cafe Futbol.
fot. Polsat Sport
Dogrywka Cafe Futbol

Program prowadzi Bożydar Iwanow, a jego gośćmi są nasi stali eksperci: Roman Kosecki, Tomasz Hajto, Roman Kołtoń i Marek Wasiluk.

 

Początek Dogrywki Cafe Futbol około godziny 12:20. Transmisja na Polsatsport.pl.

CAFE FUTBOLDOGRYWKA CAFE FUTBOLINNEPIŁKA NOŻNA
